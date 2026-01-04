不明原因從自家頂樓墜下！39歲女倒臥人行道「全身多處骨折」送醫不治

記者陳弘逸／新北報導

新北市鶯歌區昨天（3日）發生墜樓案，一名39歲女子不明原因從自家頂樓墜落身亡。（示意圖／PIXABAY）

新北市鶯歌區昨天（3日）發生墜樓案，一名39歲女子不明原因從自家頂樓墜落，落地倒在人行道上，全身多處骨折，當場沒了呼吸心跳，住戶目擊通報警消，將人送醫搶救，仍因重傷宣告不治，後續將釐清墜樓原因，並報請檢方相驗。

這起事故發生在昨天（3日）中午12時許，消防獲報鶯歌區有墜樓案，傷者為一名39歲女子不明原因從自家頂樓墜落，被人發現倒臥人行道上，全身多處骨折，當場沒了呼吸心跳，送恩主公醫院搶救。

未料，墜樓女子於當天重傷不治，後續警方將通知家屬，並釐清墜樓原因，同時報請檢方相驗，調查死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

