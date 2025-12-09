不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！

記者簡榮良／高雄報導

隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後腳就沒了，留下一地的碎肉」。

腳踏車婦人遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊搶救中。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生8日下午17時22分，在大寮區萬丹路與捷西路口，55歲莊姓男子駕駛水泥預拌車，行駛於萬丹路欲右轉捷西路時，與69歲顏姓女腳踏車騎士發生碰撞；水泥車似乎沒意識撞到人，向前開了幾公尺，婦人就在輪下活活被拖行，雙腳血肉模糊，倒地不起。恰巧遇到下班護理師，上前止血做緊急處置，熱心民眾交通管制，直到救護人員接手。

廣告 廣告

據悉，婦人當時要回家遇劫，先生接獲噩耗趕來，送長庚醫院手術搶救中；水泥預拌車要去卸料，車禍後莊男沒多說什麼，酒測值為0，由於當時沒拍到燈號是否為綠燈直行，詳細肇事原因有待進一步釐清。

目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後腳就沒了，留下一地的碎肉」。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

房東孤爬柴山…失蹤17天「最後身影曝」！山友：他不愛拍照

小港機場旁…導彈式尋死畫面曝！「車體萎縮變形」她失魂吐1句

美魔女副會長「剝皮醫界、政商名流20億」逃澳門…檢方發布通緝！

沒掉官！藥檢鯛魚排翻車「喊國賠」衛生局長自請處分 懲處名單曝

