不明咳喘當心肺阻塞！台大公衛「校正死因」最新統計：年奪1.7萬條命

肺阻塞（COPD）是一種不可逆的慢性呼吸道疾病，若未及早診斷與治療，急性發作時住院死亡率達14%。但統計發現，台灣肺阻塞死亡人數被嚴重低估，實際死亡率高出4.5倍，每年估1.7萬人因病喪命。醫師示警，肺阻塞會提高併發癌症、慢性病等疾病風險，醫界呼籲應強化照護肺阻塞患者。











台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民表示，肺阻塞（COPD）是一種呼吸道長期發炎阻塞，使氣體無法通暢進出呼吸道的不可逆疾病。慢性下呼吸道疾病高居10大死因第8名，死亡人數為6,193人，並以肺阻塞占最大宗，然而許多不明確肺部原因死亡，如呼吸衰竭、敗血症、肺炎等，也是因肺阻塞引起。

陳育民說明，肺阻塞會提高癌症、心血管疾病、慢性病等風險，且隨時可能面臨急性發作、惡化的風險，患者可能更頻繁地進出加護病房，長期下來對患者、家庭照護者，甚至醫療體系都將帶來沉重負擔。





每年1.7萬人因肺阻塞喪命



台大公衛學院流病與預防醫學所所長林先和表示，台大公衛研究團隊在進行多重死因校正後，發現肺阻塞的實際死亡人數增加1萬1,039人，校正後的死亡率也從原先的8.8%大幅上升到40.1%，等於高出了4.5倍之多，每年預估有高達1.7萬人因此逝世。

林先和指出：「除了死亡人數被低估，肺阻塞所帶來的疾病照護影響，也與肺癌患者不相上下，失能負擔更遠超肺癌。但在每年健保支出上，肺癌高達172億，肺阻塞卻僅有45億，兩者相差約4倍。」

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治醫師周昆達表示，在急性惡化住院的肺阻塞患者中，會導致肺功能急劇下降，平均每5人就有1人死亡，且中重度肺阻塞患者比一般健康成人平均減少近10年壽命。

然而受傳統治療限制，超過半數患者仍有急性惡化風險。周昆達說明，所幸國際治療指引在2025年納入將生物製劑，可降低逾3成的中重度急性惡化風險，為中重度病人帶來新選擇。國內治療指引也已完成更新，盼健保可以接軌國際。

為此，衛生福利部中央健保署署長陳亮妤回應，自2026年1月1日起，健保署將增加挹注2,500萬元用於肺阻塞論質計酬（P4P）方案，主要針對重症與高風險者，調升照護費與獎勵點數、納入急性惡化追蹤、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多醫療院所參與，持續擴大肺阻塞疾病的照護涵蓋率。

陳亮妤說明，根據健保署統計，目前接受肺阻塞治療的患者約有30萬人，未來支付系統將從論量計酬轉向論質計酬，目前已有46％肺阻塞病人納入P4P方案，未來希望4年內達到8成照護涵蓋率，並提升照護品質。同時，針對重症、人力出走科別，支付系統應朝不同工不同酬，健保署會再與胸腔重症科討論支付標準。

健保署增挹注2500萬強化照護









