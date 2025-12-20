不明帳號恐嚇血洗台中新光三越「目標50人」！警方證實IP來自柬埔寨

台中市警加強巡邏新光三越中港店、大遠百周邊。讀者提供



台北市昨（12/19）日晚間發生重大隨機殺人事件，27歲男子張文先後在台北車站與中山商圈投擲煙霧彈並持刀砍人，造成4人死亡（含兇嫌）悲劇。未料，今（12/20）日上午又有不明人士放話要前往台中新光三越行凶「目標50人」，警方獲報後立即展開追查並加強現場維安。

台中市警察局第六分局指出，今日上午10時19分接獲通報，有帳號在Threads發文聲稱「張文是我兄弟」，並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50人」，眾多網友見狀隨即向警方報案。

廣告 廣告

警方接獲通報後，第一時間調閱該帳號的網路協定位址，確認留言IP來源為境外，位置在柬埔寨。鑑於前一日晚間台北才剛發生隨機殺人案件，警方不敢大意，隨即與百貨館方聯繫，啟動應變機制。

台中市警第六分局表示，已全面強化台中新光三越館內、外安全管理措施，並加派警力於周邊巡守警戒，同時針對西屯區轄內多處交通節點與人潮密集場所提高巡邏密度，包括捷運綠線各站、客運轉運據點及大型百貨商場，確保即時應變與民眾安全。

警方強調，將持續進行滾動式檢討，視情勢調整維安部署，同時提醒民眾，若在網路散布危害公眾安全的恐嚇言論，恐觸犯《刑法》第151條，以加害生命、身體或財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，最重可處2年以下有期徒刑。

台中市警加強巡邏新光三越中港店、大遠百周邊。讀者提供

台中市警加強巡邏新光三越中港店、大遠百周邊。讀者提供

台中市警加強巡邏新光三越中港店、大遠百周邊。讀者提供

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生