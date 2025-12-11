不明暈厥難診斷？「植入式心臟監測器」監測心跳變化：已納健保給付

不明暈厥、心悸、甚至失去知覺？心律不整與暈厥由於發病時間不定，有時未必可以從常規檢查中作出明確的診斷，而植入式心臟監測器可以觀察心跳變化，以協助診斷與治療。醫師表示，植入式心臟監測器僅能做限短期監測，若民眾出現反覆不明原因暈厥、或可能與心律不整相關之症狀，建議至醫院心臟內科就診，進行完整檢查評估。







心律不整、暈厥診斷困難



近日有民眾因反覆暈厥不慎摔傷就醫，雖然平時偶有心悸，但到醫院做過幾次心電圖都查無異常。事實上，心律不整與暈厥由於發病時間不定，有時候在臨床診斷上有其困難度。

當心臟的傳導系統出現問題時，導致心搏過緩甚至暫停，可能出現頭暈、無力、昏厥甚至猝死，這類問題需要透過心電圖等檢查確診，並可能需要「植入式心臟監測器」（Insertable Cardiac Monitor，ICM）觀察心跳變化，以協助診斷與治療。

陳郁安說，植入式心臟監測器是用來記錄心律的植入式監測系統，當病患心跳有異常時，裝置會自動偵測並紀錄心律不整的心電圖；當病患感覺症狀發作時，也可啟動裝置紀錄當下的心電圖，提供醫師做進一步判讀。

植入式心臟監測器可在體內放置2～5年，持續記錄心臟電氣活動並自動偵測心律異常，相較於傳統24小時攜帶式心電圖檢查儀器，僅能做限短期監測。此外，此監測器可與遠距監測系統連結，將異常事件資料快速傳遞給醫院及醫師，以利及早診斷並進行後續治療。

植入式心臟監測器助診斷





2情況適用健保給付



衛生福利部中央健康保險署已公告植入式心臟監測器正式列入健保給付，此項措施將有助於釐清難以診斷的暈厥病因，並提高心律不整偵測之效率，讓更多病患可受惠。

健保給付適用對象如下：

反覆不明原因暈厥。

高風險不明原因暈厥，使用攜帶式心電圖記錄檢查、手腕式心律紀錄檢查仍無法查明病因者。

陳郁安呼籲，植入式心臟監測器僅能做限短期監測，若民眾出現反覆不明原因暈厥、或可能與心律不整相關之症狀，建議至醫院心臟內科就診，進行完整檢查評估。

