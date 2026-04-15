不明液體狂流！以色列垃圾車暗藏60名偷渡客 直擊心酸人蛇震撼畫面曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國際中心／綜合報導

以色列警方在5號公路攔查垃圾車，驚見壓縮艙內藏逾60名非法入境巴勒斯坦人。（圖／翻攝自X平台 @Breaking911）

近日，以色列警員在5號公路檢查站攔查1輛無照駕駛的垃圾車時，驚見後方壓縮艙內藏有逾60名企圖非法入境的巴勒斯坦人。大批偷渡客在充滿不明液體與垃圾的缺氧環境中層層堆疊，險象環生。目前司機已被逮捕，全案正深入調查中。

根據《太陽報》（The Sun）報導，這起震驚外界的偷渡事件發生在以色列與約旦河西岸（West Bank）交界的5號公路（Route 5），即跨撒馬利亞（Cross-Shomron）地區。以色列安全部隊與警員在執行例行勤務時，攔截了1輛外觀可疑的垃圾車。在警員舉槍戒備並喝令下，該名司機被迫打開後方壓縮艙。

廣告 廣告

艙門開啟後，現場警員看見令人難以置信的駭人一幕。超過60名巴勒斯坦（Palestine）偷渡客與大量垃圾袋緊緊擠在狹小且封閉的空間內。眾人層層堆疊，部分人員甚至因嚴重缺氧而失去意識。當人群跌跌撞撞爬出車廂時，車體還不斷滴下不明液體，現場畫面令人怵目驚心。

警方調查指出，涉案司機是一名年約30多歲、居住在以色列卡法爾卡西姆（Kafr Qassem）的男子。他不僅涉嫌非法運送人蛇，更被查出未持有駕駛該型垃圾車的合法駕照，目前已被當場逮捕並接受拘留審問。猶大與撒馬利亞區（Judea and Samaria District）官員證實，車上所有企圖非法入境的巴勒斯坦移民也已遭全數扣留。

據悉，這些巴勒斯坦人的目的地為特拉維夫（Tel Aviv）、內坦亞（Netanya）及里雄萊錫安（Rishon Lezion）等城市，主要目的是尋求工作機會。

自2023年10月以色列與哈瑪斯（Hamas）爆發嚴重衝突後，以色列當局幾乎全面註銷了巴勒斯坦勞工的工作許可。儘管近期雙方達成停火協議，加薩（Gaza）局勢有所降溫，但失去經濟來源的數十萬巴勒斯坦人仍面臨嚴峻的人道危機，進而鋌而走險尋求非法入境。

CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.



Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF pic.twitter.com/RTDDgKDgue — Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026

更多三立新聞網報導

荷莫茲封鎖戰如雙面刃！美派2航母打擊群 加國退將警告：敢扣中國船？

白沙屯媽祖賜福！粉紅超跑停駕彰化秀傳醫院 信眾湧入憶起2年前奇蹟事

買車前必看！這5款熱門油電車預計將會大降價 豐田與本田都光榮上榜

鄭習會這5人閉門午宴到底講什麼？蕭旭岑親自揭密：習近平最惦記這2人

