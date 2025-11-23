不明無人機現蹤荷蘭愛因霍芬機場 一度暫停航班起降
（中央社阿姆斯特丹22日綜合外電報導）荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群平台X貼文說，荷蘭南部愛因霍芬機場（Eindhoven Airport）因多起無人機目擊事件，今晚一度暫停航班起降。
布瑞克曼說：「反無人機設備已準備好採取行動。調查正在進行中。」
路透社報導，國防部今天稍早表示，荷蘭軍方昨晚對出現在沃爾凱爾（Volkel）空軍基地上空的無人機開火。這座基地位於愛因霍芬東北方約40公里處。
愛因霍芬機場是一座軍民合用機場。布瑞克曼表示，所有類型的航空交通均已暫停。
當被問及是否知悉無人機的來源，國防部並未多做說明。
歐洲空域近幾個月來相當不平靜，各國機場頻遭無人機等物體干擾。
9月有超過20架俄羅斯無人機闖入波蘭領空，另有3架俄羅斯軍機侵擾愛沙尼亞空域達12分鐘。 自此之後，多起無人機事件持續干擾著歐洲空域運作，其中多數來源不明。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稱此類侵擾是「混合戰」（hybrid warfare）。（編譯：劉文瑜）1141123
