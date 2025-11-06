不明無人機頻擾 比利時國安會議急商對策

記者施欣妤／綜合報導

比利時近期頻傳不明無人機侵擾事件，布魯塞爾機場與列日機場因無人機侵擾，4日晚間至5日暫時關閉數小時，近百個航班取消或延誤，還有部分班機因此轉降其他機場。比利時總理德威弗對此緊急召開國家安全委員會會議，商討對策。

另外，該國中北部的沙芬（Schaffen）空軍基地4日也發現4架不明無人機，而在此之前，比利時多座軍事基地傳出多起類似事件，其中還包含駐有比國F-16戰機的克林恩布洛蓋爾空軍基地。

此事引起比利時當局嚴正關注，加上布魯塞爾為北約組織與歐盟的總部所在地，德威弗6日緊急召開國安會議討論。內政部長坎坦表示，「不能接受未經授權的無人機擾亂機場運作」，呼籲制定全國一致的應對措施。儘管目前比利時政府尚未將無人機侵擾歸咎任何一方，但消息人士向「比利時通訊社」（Belga）透露，該國安全部門「幾乎確信」這些無人機侵擾事件，是由「某個國家行為者」所為，且「極有可能是俄羅斯」。