不明物丟垃圾桶悶燒6小時 左營新莊高中實驗室大火

南部中心／陳凱茂、呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導

高雄左營新莊高中化學實驗室，21日晚間十點多突然起火燃燒，從地面燒到天花板，警衛趕緊報案並開門讓消防人員滅火，根據了解，下午學生有在起火的教室進行鍍鋅實驗，疑似將不明物品丟進垃圾桶，導致時隔六個小時的悶燒後，引發火災。





左營新莊高中化學實驗室火警 鍍鋅實驗「這一動作」引發火勢

教室被燒得焦黑且磁磚剝落，現場一片狼藉。（圖／民視新聞）高中校園發生火警，消防人員獲報出動10車26人前往搶救，只見火勢撲滅之後，牆面和地面被燒得焦黑一片，部分磁磚還被燒到剝落，掉在地面上，而根據校方表示，這個位置原本擺放的是一個垃圾桶。消防人員：「我們到達現場的時候，發現就有一個很明顯的火勢，新莊分隊直接就使用車上的水線，把火勢給撲滅，有明火直接從地板燒到天花板。」新莊高中校長王明政：「剛剛我們有化學老師來確認，就是它本身就是一個垃圾桶，可能學生不知道丟了什麼東西，然後就悶燒起來沒有蔓延到其他。」

學生進行實驗課後約六小時，教室垃圾桶起火。（圖／民視新聞）位在高雄左營的新莊高中，21日晚間十點多，一樓的化學實驗室發生火警，當時警衛聽見警鈴聲響，趕緊報案，所幸火勢在16分鐘就撲滅，沒有人員傷亡。新莊高中校長王明政：「根據老師的說明是說他進行鍍鋅的實驗，那這個鍍鋅完以後，好像拿走以後可能馬上溫度應該就下降，那晚上12點多的時候消防單位也有來做火調，整個垃圾桶都已經燒毀了。」只是學生四點就放學，沒想到，時隔六個多小時，上課的教室卻突然起火，詳細原因仍在釐清中。

