不明腹痛折磨五年 竟是「膽囊腺肌症」作怪

▲博田國際醫院電腦斷層掃描發現，男子的膽囊壁竟異常廣泛性增厚達正常的六倍，確認為臨床上常與膽結石混淆的「膽囊腺肌症」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】49歲的林姓男子五年來，因心窩悶痛與右上腹脹痛四處求醫，做過胃鏡與多次超音波，皆僅顯示輕微胃炎或無結石異常，反覆發作的疼痛成了長期困擾，卻始終找不到病因，近期至博田國際醫院肝膽胰外科看診並接受檢查時，才被發現膽囊壁竟異常廣泛性增厚達正常的六倍，進一步電腦斷層掃描終於確認，是臨床上常與膽結石混淆的「膽囊腺肌症」。

▲博田國際醫院肝膽胰外科李金德教授以單孔腹腔鏡，進行膽囊切除手術。

主治醫師李金德教授表示，膽囊腺肌症屬於良性病變，但因膽囊內皮細胞與平滑肌層過度增生，使膽囊壁出現不均勻肥厚，甚至合併膽結石，有時超音波能看到類似小囊腔的影像，往往讓初期診斷難度增加。林先生多年來飯後加劇的上腹悶脹、噁心與背部放射痛的症狀，與一般膽結石極為相似，呈現「症狀明顯，但沒有任何結石」的矛盾現象，因此屢屢被認為是胃部問題或輕微膽囊發炎。

▲男子因膽囊內皮細胞與平滑肌層過度增生，使膽囊壁出現不均勻肥厚，甚至合併膽結石，慶幸的是，病理證實為膽囊腺肌症且無惡性變化。

膽囊腺肌症的影像表現其實分成不同型態：有些病灶只侷限於膽囊底部，屬於「局部型」，常在其他檢查中偶然被發現；另一類則出現在膽囊體部，形成明顯的壁層收縮，稱為「節段型」，此型態因與文獻中較高的膽囊癌風險相關，在臨床上特別受到重視；還有一部分患者屬於「廣泛型」，整個膽囊壁都呈現全面性肥厚，容易掩蓋早期惡性變化，使影像判讀更加複雜。正因為三種類型的分佈部位不同、臨床意義也不同，影像醫學的細膩觀察成了確診關鍵。

李教授以單孔腹腔鏡為其進行膽囊切除手術，術後林先生迅速恢復，病理證實為膽囊腺肌症且無惡性變化。他多年無法放鬆吃飯、不敢碰油膩食物的生活終於解除，回診時也表示身體狀況大幅改善，感謝醫師協助找出多年來難解的病因。

李金德教授提醒，膽囊腺肌症整體約佔膽囊手術標本的 2–8.7%，非罕見病變，50至60歲族群是膽囊腺肌症好發年齡，女性略多於男性。若長期飯後疼痛、噁心、飽脹、背痛等症狀反覆出現，尤其影像找不到結石卻常有膽囊炎表現者，更應及早接受肝膽胰外科評估，藉由精準影像判讀與必要時的微創手術，大多數患者都能恢復正常生活，避免長期疼痛影響健康與生活品質。（圖／記者王雯玲翻攝）