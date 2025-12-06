唐勝一

阿良腳蹬鋥亮的皮鞋，身著筆挺的青色西裝，氣派十足地跨入雪兒髮廊。“雪兒美女，我現在去辦事，晚上九點多來你這理髮。”自然有些熟悉，雪兒便調皮地瞥他一眼，咧嘴笑笑:“來唄，我等你。”

九點過兩分，阿良發現雪兒不在，反而店門都鐵將軍把門，不禁嘀咕:“不是說好了她等我，人呢？她不等我，我等她唄。”臨近九點半鐘，她才姍姍來遲:“不好意思，閨蜜請我吃飯，你等了好久了吧？”他回言:“沒多久，只是度時如年。”她從小包裏掏出一顆捧捧糖遞給他:“吃顆糖。”他接到手裏，沒吃就甜透了心田。

廣告 廣告

耗時近個把小時，他理完發，便掏出兩張百元紅鈔票跟她講:“20元理髮費，剩餘的180元，你微信轉給我，我錢包裏沒錢了，等著急用。”她點點頭:“好的，等下子轉給你。這位美女洗頭發等久了，我得先給美女洗頭發。”他開門離去，她嬌滴滴地說聲:“好走，不送。”

他回到家裏，老是豎起耳朵在等待微信來信息的那一聲“嘀達” 聲。直到螢幕的時鐘顯示出十一點整時，他急急翻看手機聊天紀錄，卻不見她的轉賬，心裏更加煩躁不安。

他給她發去聊天資訊:“美女還在忙麼？”

他等待一會，不見回復資訊，便再發一條:“雪兒美女回家了麼？”接著再發:“美女睡覺了麼？”

爾後，他一條接著一條地發:“美女手機丟了麼？”“美女沒看到我發給的資訊麼？”

“美女，你回條資訊啊？”

……

他最後發條資訊研:“美女，我手機欠費快停機了，不然，我跟你聊天都沒法聊了，我今晚就真的睡不好覺嘍。”

等得心碎時，雪兒終於回信息了:“阿良，原來是這樣，我自作多情了，以為你有意找我聊天呢，所以，我順便測試一下你的耐心，不曾想——，好啦，沒什麼好說的了，我現在就把錢轉給你。”

隨著叮咚一聲響，微信轉款到了賬。

他編條“謝謝美女”的資訊，點擊發送，卻顯示一個紅紅的(！)感嘆號。

他是夜真的睡不著覺了。