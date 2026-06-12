不明財產逾千萬引疑雲 嘉市警分隊長收押理由出爐

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〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長涉嫌洩密臨檢勤務給某連鎖電子遊藝場業者涉及貪污案，嘉義地院今天裁定羈押禁見理由出爐，陳姓業者以合法遊戲場暗中經營賭博性電玩，涉嫌每月交付賄款給何男，何男涉嫌洩漏檢舉人、臨檢或查緝的消息給陳男，何男否認犯行，但無法交待逾1200萬元不明財產來源，法院認為有串證及滅證之虞，以此理由收押何男。

裁定書指出，何男否認檢方指控洩漏國防以外機密罪、公務員財產來源不明罪、公務員包庇他人犯供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌。

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法官調查後認為，何男坦承有刪除與陳男對話紀錄習慣，有事實足認有湮滅證據情形，本案尚有證人未到案，於案情未臻明朗情況下，何男若在外即可以輕易與其他共犯或證人串證，甚至使用雲端數位科技將相關資訊刪除來湮滅證據，因而有羈押原因。

再者，法院衡量何男財產來源不明金額高達1200萬元以上，更見涉嫌犯罪情節重大，認為羈押何男有必要且符合比例原則，裁定羈押2個月並禁止接見通信。

陳男否認圖利供給賭博場所、聚眾賭博及賭博罪，但法院認為，相關證人與共犯已到案坦承，基於比例原則，裁定以30萬元具保、限制住居並禁止接觸共犯。

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