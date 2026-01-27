不明麻布袋海上漂 野柳漁民驚見市價2千萬大麻

漁民發現麻布袋內裝有毒品，經檢視發現為大麻。（圖／翻攝畫面）





新北市萬里有漁民今天（27日）上午經過東澳漁路駱駝峰旁海岸時，赫然發現岸上有一大袋不明物品，上前檢視赫然發現疑似是毒品，連忙通報警方到場，而警方後續到場檢視，赫然發現是二級毒品大麻，經過清點，重達43.3公斤，市值約2千多萬元，而根據漁民表示，這只麻布袋數日前就已在海上漂流，直到今天飄上岸這才發現並報案，後續也將交由海巡署追查毒品來源。

據了解，金山分局野柳派出所今天（27日）上午8時許接獲當地漁民報案，表示路過東澳漁路駱駝峰旁海岸時，發現岸邊有一袋疑似毒品的物品，轄區警方派員趕抵現場，取出檢視後，赫然發現是二級毒品大麻，經進一步清點，發現重達43.3公斤，粗估市價超過2千萬元。

而根據漁民表示，這只麻布袋疑似數日前就已在海上漂流，而直到今天上午漂到岸邊這才發現並報案，後續警方也將與海巡署調閱周邊監視器影像，並持續追查，釐清毒品來源。

