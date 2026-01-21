不易受孕卻做人成功！台八女星宣布懷孕 淚崩喊：2025願望實現了

記者趙浩雲／台北報導

台八女星李又汝驚喜宣布懷孕好消息，她感動透露自己原本有「多種不易受孕的狀況」，卻在滿懷感謝中迎來寶寶，直呼這一切宛如奇蹟，更形容是「願望真的實現了」。她感性寫下：「感謝主賜給我們這美好的祝福，2024跨年禱告會寫下的2025年第一個願望，居然真的在2025年底實現了！」

李又汝在社群平台分享喜訊，回憶當時寫下心願時的單純心情，「希望我跟修哥能有自己的小孩⋯居然真的實現了！OMG，我真的完全不記得自己有許過這種願望。」她坦言因身體狀況特殊，一直認為懷孕機率不高，「而且明明我身體有多種不易受孕的狀況，一切是如此的不可思議，充滿驚喜與感謝。」

談起發現懷孕的過程，李又汝也分享一段彷彿被安排好的奇妙經歷。她透露，某天突然感到不適甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙。就在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她：「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」

李又汝宣布懷孕。（圖／民視提供）

對於老公修哥的陪伴與支持，李又汝也滿懷感動地告白：「也謝謝我的神隊友修哥，身分與心境轉換得十分迅速，一肩扛起家計，也把我照顧得無微不至，用行動來表達愛我、撐我、護我的決心。」她更甜蜜直呼：「真的是嫁對人了，老公我愛你。」李又汝也向腹中寶寶喊話：「小小寶貝，謝謝你來到我們的生命中，成為我們好重要的家人，期待你的到來。」字字句句流露即將成為母親的幸福與期待。

