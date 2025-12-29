不是三星！ 外媒揭台積電「最大壓力」：沒其他選擇





受AI熱潮影響，被譽為「護國神山」的半導體大廠台積電，近年來成功搶佔市場，同時也是輝達、AMD2等客戶仰賴的對象；不過據外媒《Wccftech》報導，這樣的需求似乎過於「過於激進」，雖然為台積電公司帶來了巨大的營收，但同時也讓5奈米、4奈米及3奈米元件供應持續短缺；這樣的「一枝獨秀」迫使台積電不得不大力投資擴建產能。

報導中指出，為了維持技術領先，台積電投入大量資金在全球各地設廠，市場預估2026年台積電的資本支出可能高達500億美元，量產2奈米等新世代製成的同時，還要確保4奈米主流產線不會受影響。這樣的鉅額投資也讓台積電的成本劇增，包含勞動力短缺及資本支出。

除了先進製程節點外，先進封裝其實正是台積電面臨的最大瓶頸之一，高效能運算（HPC）的需求日益增加，台積電也被迫以更激進的速度擴充產能，英特爾、三星也加速布局EMBI等封裝技術，在台積電產能吃緊時令客戶尋求替代方案。

報導認為，雖然台積電的業務「蓬勃發展」，但在半導體產業中，壟斷市場的運作方式不同，想滿足每個客戶的需求幾乎不可能，一定會有取捨。例如輝達這樣的客戶，除了台積電作為晶片來源外，幾乎沒有其他選擇，因為其他競爭對手尚未推出具有競爭力的產品，目前所有產能壓力全都落在台積電上。

