不是三本柱大哥 大谷翔平吐槽山本、佐佐木：不太把我當一回事

洛杉磯道奇本季再度登上世界大賽冠軍寶座，陣中日籍戰力貢獻良多。其中，大谷翔平身為旅美前輩，是否在所謂的「日籍三本柱」中扮演精神領袖或大哥角色，也成為日本媒體關注的焦點。不過，大谷本人對此一笑置之，甚至幽默吐槽兩位後輩山本由伸與佐佐木朗希，「基本上都不太把我當一回事。」

大谷翔平在訪談中幽默吐槽兩位後輩山本由伸與佐佐木朗希，「基本上都不太把我當一回事。」（圖／美聯社）

日本NHK昨晚播出大谷翔平專訪，回顧道奇本季的奪冠歷程，也談到與2位日籍隊友之間的互動與情誼。大谷表示，能夠以日本球員的身分，和另外兩位夥伴一同在大聯盟最高舞台捧起冠軍獎盃，對自己而言是非常特別、也相當開心的經驗。

談到學弟表現，大谷毫不吝嗇給予高度評價，「由伸今年真的投得非常好，朗希也在關鍵時刻傷癒歸隊，對球隊貢獻很大，2個人都有非常出色的一個賽季。」

其中，山本由伸堪稱道奇本季季後賽的頭號功臣，單一年度季後賽累計5勝，世界大賽更獨拿3勝，包括橫跨國聯冠軍賽與世界大賽的連續完投勝演出，以及在世界大賽第6、7戰完成罕見的「中0日」登板，幾乎以一己之力撐起道奇的奪冠之路。佐佐木朗希則於季末傷癒復出，適時補上道奇最薄弱的牛棚戰力，勝任令人安心的終結者，也成為後段調度的重要拼圖。

至於是否自認在3人之中擔任「大哥」角色，大谷聽完問題後忍不住笑出來，他直言自己完全沒有這樣的感覺，「說真的，那2個幾乎都沒把我當一回事，尤其是由伸。」

