不是三高！新研究揭「4現象」是年輕人猝死前徵兆：噁心也中

記者施春美／台北報導

研究發現，年輕人經常因心臟驟停而猝死，事前常有4現象，包括突發心悸、暈厥、噁心或嘔吐、感染症狀。(示意圖／pixabay）

近來低溫頻傳，容易引爆心臟猝死風暴，醫師江守山表示，一項刊登於今年權威期刊的研究發現，年輕人經常因心臟驟停而猝死，而事前常有4現象，包括突發心悸、暈厥、噁心或嘔吐、感染症狀，尤其年輕男性屬於高風險群。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，一篇刊登在《歐洲心臟學會會刊》、由瑞典哥德堡大學所做的研究發現，猝死症候群 (SADS, Sudden Arrhythmic Death Syndrome) 的現象佔所有年輕人心臟猝死的 22%。

研究人員分析了 903 例年齡在1~36歲的心臟猝死病例，結果發現，年輕男性屬於高風險族群。這些年輕人在猝死前會出現一些明顯症狀，包括突發心悸、暈厥、噁心或嘔吐以及感染症狀。研究人員認為，這可作為識別，以利迅速採取行動，挽救這些年輕人的生命。

該研究並表示，儘管1/3的年輕猝死者在死前6個月內曾因昏厥和其他類似猝死症候群的症狀，而接受過治療，但沒有人意識這些症狀是心臟驟停的預警信號。總體而言，52%的死者在致命發作前曾出現症狀。



