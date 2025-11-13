不是下雨才塞！彰市中央路1.5公里開車塞25分 用路人崩潰

〔記者湯世名／彰化報導〕不是下雨才塞！彰化市今天(13日)上午風和日麗，上午7點多有開車族從國道1號彰化交流道駛入平面道路後就開始塞車，一路緩慢行進右轉中央路就是噩夢的開始，中央路狂塞，車陣緩緩前進，上班族塞到崩潰直問「到底要塞到何時」，還有人納悶「不是下雨才會大塞嗎？」有開車族計算全長1.5公里的中央路整整開了快25分鐘才通過，直呼曉陽地下道也塞，不知還有哪一條路好開。

彰化市公所則表示，目前彰化市大埔截水溝施工中，市區可往來高速公路的就剩中央路和曉陽路；中央路設計審查已完成，目前準備發包中，預計最快2026年農曆春節後可望動工，包括在沿線道路兩側設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險；中央路44巷、崙平南路、崙平路等3處路口也都將改為「偏心式左轉車道」，讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，降低直行車誤入左轉車道的風險，維持交通順暢；此外，中央路路面也將全部刨除重鋪柏油，以及路燈、號誌、交通標誌與標線等都將一併更換。

今天上午7點多有用路人從國道1號彰化交流道下平面道路後就開始塞車，原以為是「彰化日常」，不料在緩慢的前進到中華西路與中央路口時卻是惡夢的開始，由於中央路是用路人往來市區與國道的重要幹道，因此汽車流量相當大，上班族全部塞在車陣中，整條中央路塞滿車輛，緩步前進猶如蝸牛漫步走走停停，用路人抱怨「中央路塞車根本是彰化日常，就連不下雨也塞」，何時才能改善每天上、下班狂塞的夢魘。

