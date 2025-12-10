不是不合，是聽不懂彼此！星盤剖析「評評理情侶」吵架原因，揭露背後的深層情緒

文／星座專家沛倢

能同時一起來看合盤的情侶通常是感情狀態還不錯，另一款就是要找個第三方來評評理到底誰對誰錯! 我剛好遇上這組「評評理情侶」。

他們一坐下女生就開口：「老師，我們到底是不是不合？怎麼每次講一件小事，都像要吵到分手。」

她是月亮雙魚、金星巨蟹，男生太陽獅子、火星射手。

他喜歡她的溫柔，卻怕她太需要自己，她喜歡他的熱情，卻怕他忽然跑很快。

或許真的都還是雙十年華，這一對小情侶愛得太用力、沒弄懂和聽懂彼此的感受和需求。

廣告 廣告

女生的月亮一直要「感受」(情緒價值)，男生的太陽一直想「被看見」(肯定、尊榮)。兩個人的需求都真實也都合理，但合盤把這些需求放大成「你不懂我」與「你又在怪我」。因此每一場吵架，其實是兩個在爭奪話語權。

我回答他們：你們還沒學會聽話和說話。兩個人與其說在意對錯，不如說是都不想「輸」。一旦討論到事情的核心時，每一句話都先上鎧甲。其實這些誤會都是沒被說出的需要。

我請他們兩個各自說說「每次吵架真正的感受」。

女方覺得她不是情緒化，就是怕突然不被需要。

男方回覆他沒有不在意女方，就感覺每次怎麼做都被嫌。

金星巨蟹有種「想靠很近」的焦慮

太陽獅子那種「想被肯定」的逞強

火星射手一股「逃避壓力」的衝動

月亮雙魚「怕不被理解」的脆弱

星盤一攤開就明白兩人之間想好好愛，只是不知道怎麼說。

我帶他們做一個練習，我拿出兩杯清香烏龍，讓他們各自聞香。

「先聞茶的味道，慢慢喝個幾口後，再把剛剛不爽的話重新彼此再講一次。」

主要是讓他們把心慢下來，打開耳朵放慢心情，重新感受剛才彼此表達的言語再次消化，有什麼不同新的想法?

雙方開始邊講邊笑，也開始給對方台階下的會心一笑。

我問他們為什麼突然想笑 ?

他們說第一次講很激動，第二次講覺得沒那麼氣也覺得自己放大太多感覺。

其次是放下防備的心才聽懂對方可能想真正表達的是什麼。

一泡茶不一定能改善兩人核心問題，但就是個橋樑讓彼此心慢下來~

星盤是個走入對方世界的說明書，星盤和茶都是工具，重點是對「心」的經營。

他們離開前，女生問我：「老師，你覺得我們還有可能變好嗎？」

我：感情能不能撐住真的不靠運氣，是看兩個人願不願意一起面對和調整。只要兩個人還願意說、願意改、那段關係就還有救跟未來。這麼在意先說誰對誰錯，不如兩個人一起找到對的節奏。

想知道更多男友星座話題？快加入「最佳男友」LINE群一起聊：https://bby.news/bestboyfriendweb

延伸閱讀

怎麼暗示都沒用？這5個星座讀不懂「曖昧訊號」，要丟直球才有用

2025年最後衝刺！12月桃花運爆棚星座Top3，年底脫單機率暴增