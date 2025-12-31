不是不孝，是太痛了——《賴芳玉聊法》直擊善終現場的真相：為什麼「不插管」這麼難？

在台灣，越來越多人開始簽署病人自主意願書、註記不插管、不急救，

但在真實的醫療現場，

「我都簽好了，為什麼還是得插？」

卻成了無數家庭共同的疑問。

本集《賴芳玉聊法》，

由主持人賴芳玉與來賓夏韻芬，

首度完整談論一段真實的照顧與告別歷程——

從以為一切都有準備，

到真正站在加護病房門口，

才發現法律、制度與人心之間，存在著巨大落差。

節目深入剖析：

什麼是「緊急醫療」，為什麼會凌駕於事前意願？

「有效醫療」與「無效醫療」的界線，該由誰來判斷？

為什麼醫療專業往往難以直接對家屬說出「已經不可逆」？

更重要的是，節目也提出一個被忽略的關鍵——

死亡教育，不該從加護病房開始，而該出現在日常家庭對話中。

如果平常就能與孩子、與家人討論：

什麼是我們要的治療？

什麼時候該放手？

那一天來臨時，或許不必只剩恐慌、自責與彼此責怪。

《賴芳玉聊法》這一集，

不給標準答案，

而是誠實呈現：

在愛裡做決定，本來就很難。

而善終，從來不是一個人的責任。

