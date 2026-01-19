不是不想打而是選擇禮讓 蔡其昌曝陳冠宇「最艱難的決定」

蔡其昌透露陳冠宇一度婉拒參與經典賽原因。(翻攝自蔡其昌臉書)

樂天桃猿投手陳冠宇一度傳出婉拒參加經典賽，昨（18日）他首度回應經典賽動向，表示休賽季持續訓練，已開始為集訓做準備，既然決定報到就會全力以赴。針對外界質疑曾婉拒徵召，今（19日）中職會長蔡其昌透露，陳冠宇並非無意願，而是為讓年輕投手爭取國際賽機會，做出艱難選擇，並無強迫或情勒。

中華職棒大聯盟會長、同時也是民進黨立委蔡其昌19日在臉書發文，寫下「這個選擇，是我們最熟悉的冠宇」。蔡其昌透露，很多人不知道陳冠宇今年原本婉拒經典賽，「並不是因為沒意願或不想打；答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。」

廣告 廣告

蔡其昌指出，披上國家隊戰袍，對每一位球員來說都是榮耀，「認識冠宇的人都知道，對冠宇而言，那不只是比賽，而是一種代表台灣站上世界舞台的重量。但也正因為這份愛的重量，他做了一個比『我願意』更困難的選擇。他看見了台灣一代代年輕投手正在成長，看見了國家隊有更多人接棒、需要累積經驗、需要有人真正站上來。而這個位置，或許正是某位年輕選手此生唯一站上國際賽舞台的機會，就算此刻他內心非常渴望，仍選擇先禮讓。這樣的選擇，外人很難理解。於是有人說他被強迫、甚至有人用『情勒』兩個字，去形容這個過程，其實並沒有。」

蔡其昌透露，「冠宇比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」





更多《鏡新聞》報導

經典賽飛東京搶票 一票難求小心有詐2／搶到經典賽票竟通知「賣光」 網路出現疑似黃牛票轉賣

經典賽飛東京搶票 一票難求小心有詐1／經典賽台灣場全秒殺！ 民眾「搭紅眼」衝日本買

經典賽開訓熱血爆棚 陳傑憲續扛隊長1／陳傑憲廁所裸身接「隊長」重擔... 曾總：沒第二人選吧