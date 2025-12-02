不是不想生，是不敢生！近6成孕婦職場被刁難，勞動部：將公布黑名單
台灣生育率屢創新低，政府鼓勵生育，但懷孕歧視卻依然常見。懷孕後，除了身體變化，職場異樣眼光與職涯發展更讓人不安。勞動部最新調查顯示，3成女性覺得職場對懷孕不友善，甚至有人連產檢假都不敢請。如今政府正視問題，真能解決隱形懷孕歧視現況？
懷孕3個月的上班族小林，忍著害喜不適走進辦公室，卻發現自己原本負責的重要專案，已被其他同事接手，理由是「怕妳太累」。沒有人否定她的能力，但她仍感到錯愕，過去累積的努力像是突然被歸零。
午休時間，她看到手機跳出的產檢提醒簡訊，心中一陣猶豫。法律保障產檢假，但主管的眼神讓她不敢輕易開口。最後，她把產檢改成較不影響工作的時段，只希望別再引起關注。
懷孕職場歧視如影隨形，最常遇到請假被刁難
這樣的猶豫與壓力，是許多懷孕女性的日常現場。隱形懷孕歧視從不會明講，卻在職場上形成幽微的壓力和氛圍。過去甚至發生因懷孕歧視引發的悲劇，新北曾有懷孕女性遭資遣後，家庭陷入巨大經濟壓力而釀成一家三口死亡的案件，震驚社會。
勞動部最新公布的《女性懷孕友善職場安全感大調查》，也讓這些習以為常卻被忽略的壓力浮出檯面。行政院政委陳時中指出，曾有調查顯示，男性願意生的是61%，女性只有41%，因為懷孕所有的壓力都由女性承受。政府希望做到照顧不離職，打造友善職場非常重要，希望透過這個調查來設計友善制度。
勞動部也強調，2026年將上路的「育嬰留停彈性化政策」，將讓育嬰留停可按日申請，希望解決新手爸媽的時間壓力，讓「育嬰以日、照顧隨時」更貼近實際需求，讓更多勞工能留在職場。
職場不友善氛圍明顯，6成女性擔心影響升遷
《女性懷孕友善職場安全感大調查》共回收1,362份有效問卷，超過9成受訪者曾經或正在懷孕。整體結果呈現出明確訊號，懷孕本身不是壓力，職場環境的反應及氛圍才是壓力源。
受訪者中，超過一半認為職場對懷孕者有歧視，其中3成直接感受職場不友善。6成女性擔心懷孕會影響升遷、考績或調薪，將近3成更曾經歷懷孕歧視。
懷孕期間，女性面對的重大壓力是「能不能把工作繼續做好？」有懷孕經驗的受訪者中，2成認為職場壓力非常大，其中又有6成以上受訪者覺得懷孕本身就帶來額外工作壓力。此外，27%的受訪者孕期不敢向企業提出職務調整需求，也有人在提出後遭主管否決。正在懷孕的受訪者中，近半數坦言對職場沒有安全感。
調查也呈現3項最常見的不安來源，包括怕影響升遷、怕被認為不夠專業、以及擔心請假會造成團隊負擔。
這些壓力雖未必被明講，卻真實存在於每一天的工作互動中。
最常見的情況包括：請假變得容易被關注、責任變少且升遷被延後、同事的語氣從支持變成提醒，甚至有孕婦被以「保護妳」為由調離原職務。這些外表看似貼心的做法，實質上都會削弱懷孕婦女的專業角色。
勞動部部長洪申翰指出，這些情況都屬於典型的「隱形懷孕歧視」，沒有明講，但確實影響女性的職涯發展。
孕期突遭能力質疑、被惡意解雇後，近半數不敢申訴
調查最值得注意的，是懷孕者普遍存在的「沉默」。
雖然多數人知道自己的權益，但逾6成有懷孕經驗，包括正在懷孕中的受訪者，擔心提出懷孕歧視的申訴後，職涯升遷受影響、被主管貼上標籤，或因身分曝光遭到不利對待，也有人認為流程複雜、未必會有結果，因此選擇先忍耐，生完再說的受訪者約達3成。
法律扶助基金會董事長莊秋桃指出，基金會協助的135件懷孕歧視案件中，常見情形包括告知懷孕後被找藉口調職、工作能力突然被質疑，或直接遭不合理解雇。
調查也顯示，孕婦期待企業能提供更具體的支持，最希望主管能接受提出的職務調整需求，也希望企業建立明確的調整指引，避免每一次請假或調整都成為壓力來源。制度可以規範流程，但文化與態度更能左右懷孕者的日常。
若主管態度保留、同事語氣微妙，即使制度完備，孕婦仍可能因不安而選擇忍耐。
企業強化家庭支持措施，讓員工安心就業
其實企業並不是做不到，在制度落實上，已有企業開始嘗試更周全的支持。
宏正自動科技提供台灣企業首創的「職務代理津貼」（每月1萬元）、每胎15萬的育兒津貼，甚至有試管療程補助，讓員工安心生產；104 資訊科技則強化家庭支持措施，包含托嬰中心、優於法規的家庭照顧假與彈性工時，並提供員工協助方案（EAP）讓孕期與新手父母能獲得必要的心理支持。
這些案例顯示，只要調整管理方式，以「支持」取代「保護性限制」，不僅能提高員工留任率，也能讓職場真正成為孕婦安心工作的地方。
勞動部將擴大懷孕歧視檢查、公布違規企業名單
為改善現況，勞動部宣布啟動更強力的措施，包含擴大「懷孕歧視」專案檢查，特別針對懷孕女性離職率高的產業，提高法遵要求。
依照法規，雇主若因懷孕而在招募、任用、考績或解雇上有差別待遇，最高可處150萬元罰鍰。未來若查獲企業違反《性別平等工作法》，將直接在網路公布企業名稱、負責人姓名與具體違法態樣，提高透明度與社會監督。
在支持系統方面，勞動部將與醫療院所合作，印製15萬份宣導資料提供給孕婦，清楚說明懷孕期間的勞動權益。另一項重要措施，是預計與專業團體合作，全年提供3,000小時視訊諮詢，讓孕婦能在不暴露身分的情況下獲得協助。
從調查與政策方向可看出，友善懷孕的核心並非新增多少假別或補助，而是職場文化是否能接住懷孕員工。
洪申翰表示，希望透過這次調查，讓孕婦的處境被真正看見，帶動對話，讓光照進職場，舊觀念自然會被迫調整。
對多數女性來說，懷孕本該是件值得期待的事，卻常因職場氛圍變得小心翼翼。
少子化壓力持續攀升，若企業仍把懷孕視為負擔，只會讓更多人不敢生、不敢說。當工作環境能接住孕婦的需求，懷孕就不會成為風險，員工也能安心為企業創造更好的成績。
