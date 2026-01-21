不是不死之謎！《BLEACH死神》官方釋初代OP高畫質MV，橘子新樂園經典神曲限定回歸

為了迎接電視動畫《死神 BLEACH》即將於今年 7 月播出的《BLEACH 死神 千年血戰篇》最終章「禍進譚」，官方 YouTube 頻道於 1 月 20 日正式啟動了回顧企劃「TV ANIMATION『BLEACH』 THE STORIES」，並作為首波驚喜，釋出了該系列傳說的起點，初代片頭曲「＊〜Asterisk〜」的高畫質無字幕影片。

台灣也有播過日文原曲，但不死之謎太洗腦了。（圖源：【公式】TVアニメ『BLEACH』）

該企劃旨在帶領粉絲回顧過去的那些經典篇章，未來官方也將會陸續期間限定公開歷代的 OP 和 ED 影片。而這首由 ORANGE RANGE（橘子新樂園）所演唱的「＊〜Asterisk〜」是從 2004 年動畫開播，便深植許多粉絲的心中，其獨特的剪影風格與久保帶人原作的時尚感完美契合，至今仍被視為動畫界的經典之作。

官方也同步公開了特別視覺圖，將作者久保帶人美術集「JET」中的插畫重新繪製成動畫風格，目前首波公開的是「代理死神篇」時期的黑崎一護，後續也會依序解禁各篇章的一護樣貌。

值得一提的是，雖然日本原版初代 OP 是由 ORANGE RANGE 演唱，但對於許多台灣的資深動畫迷來說，當年電視台引進播出時，還推出過限定的中文版片頭曲—由知名偶像團體「飛輪海」演唱的《不死之謎》，同樣是一段難以忘懷的獨特回憶，特別是那段風格強烈的歌詞，至今仍是許多人的共同話題，經常被戲稱「聽完中文版就忘記日文原版」。