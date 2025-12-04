不是不行！男人過40歲不想愛愛 醫揭10症狀：中3個快就醫

記者鄭玉如／台北報導

男性40歲後若常無精打采、性慾下降，可能是更年期來報到。（示意圖／PIXABAY）

男性若總是無精打采，甚至對房事提不起勁，可能是更年期報到。泌尿科醫師黃維倫表示，40歲以上男性中約24%的人有睪固酮低下問題，不只影響性功能，也可能增加心血管疾病的風險。另外，他分享一份自評表，若「10症狀中3」，建議至泌尿科檢查。

黃維倫在臉書粉專指出，生活中常聽到女性抱怨伴侶，整天沒做事卻精神不濟，到了晚上也性致缺缺，面對另一半的怨言，多數男性很無奈，表示自己也不清楚，「我就是提不起勁，對性還有其他事也沒什麼興趣」，其實可能是男性更年期的表現。

男性睪固酮在30歲時達到高峰，之後以每年1%至2%的速率下降，40歲以上約5%至30%男性有睪固酮不足，也就是所謂的「男性更年期」。此外，根據台灣研究指出，40歲以上男性中，約24%的人有睪固酮低下的問題，不只影響性功能，也會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至增加心血管疾病的風險。

如何辦別是否進入男性更年期？黃維倫分享一份評量表（ADAM Score），以下題目只要超過3題回答「是」，或第1、第7題任一題為「是」，就應到泌尿科檢查一下。

1. 你的性慾是否變差？

2. 你是否感到沒有活力？

3. 你是否感到自己體力不足或耐力都不足？

4. 你的身高有否變矮？

5. 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，或脾氣變差？

7. 你勃起時的硬度是否下降？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作效率每況愈下？

