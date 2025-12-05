不是中國人！CHANMINA確定缺席《2025 AAA》 原因曝光
第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮將於12月6日在高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，本要出席的日本歌手CHANMINA今（5日）宣布因身體原因，而將缺席本次活動。
《2025 AAA》今日發出4國語言公告，宣布原本將來台演出的CHANMINA，身體不適需要接受充分治療，因此將缺席此次活動，並和CHANMINA的粉絲致歉，並希望外界可以理解，也祝願CHANMINA能早日康復。
除了CHANMINA因病缺席，此次男團AHOF中國成員張帥博、TWS中國成員HANJIN（韓振）也都臨時宣布無法來台，而AHOF台灣成員簡志恩則於今年9月開始病休，將於明年才開始活動，這次也無緣台灣舞台。
