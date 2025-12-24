不是中國！川普關稅「最大受害者」是它 貨幣淪亞洲最慘

財經中心／倪譽瑋報導

美國總統川普的關稅衝擊全球經濟，不少國家紛紛談判尋求更佳稅率。其中印度被課高關稅，但與美國談判遲遲未能取得突破性進展，還有外資外流問題，印度盧比走勢持續面臨壓力，從年初85兌換1美元，如今在90左右波動，是今（2025）年以來亞洲表現最差的貨幣。

川普關稅最大受害非中國？外媒點名談判未進展更慘

綜合《CNBC》等外媒報導，先前川普對許多國家祭出高低不等的關稅，外界認為中國是這場貿易戰主要對象之一。然而，被收關稅最高的國家之一：印度，被課高達50％，與美國之間的貿易協議也遲遲未能取得突破性進展，加上外資持續外流，對盧比造成相當大的壓力。

年初印度盧比兌美元匯率是85.64兌1美元，本月初盧比兌美元匯率突破90，截至週二最新交易價約89.566，和年初相比持續走高。多家國際金融機構指出，長期的不確定性讓盧比面臨貶值風險，恐會影響進口成本和通貨膨脹；而今年以來，盧比可謂亞洲表現最差的貨幣。

印度盧比能救回？專家點關鍵在「和美國談判」

野村證券印度暨日本以外亞洲首席經濟學家索納爾．瓦爾瑪指出，盧比疲軟可能讓出口更有競爭力，但如果美國對印度高關稅一直持續，當主要服務於美國市場的公司向其他地區轉移，印度可能無法從中受益。

另外，標普全球市場情報亞太區經濟主管漢娜·盧奇尼卡娃·肖爾施則認為，盧比目前有被低估，也許在美國與印度間的貿易協議談清楚之後，可有回調現象。報導分析，未來盧比的升值空間，主要取決於能否順利與美國達成貿易協議。

