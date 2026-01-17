不是中文！一票人喊讀1科系超後悔：錢少工時長

生活中心／游舒婷報導

115學年學測今（17）日登場，學生準備了許久終於上戰場，而考完試又將面臨科系的抉擇。先前一名就讀會計系的學生上網提問，讀完會計系出來如果不當會計師還能做什麼？結果意外引起討論，不少人都提到念完會計系相當後悔。

不少人喊讀會計系相當後悔。（示意圖／資料照）

一名會計系學生日前在網路上發文，他表示自己感到相當迷茫，自己目前就讀大二，但不知道讀會計系如果不當會計師，還有什麼選項？網友們則陸續分享自己的經驗「會計系出來沒考上會計師的大概有90％，我還知道有去當健身教練的」、「我國中同學，某國立大學會計系畢業，從來沒有從事過會計相關的工作。他當過房屋仲介、劵商工作、現在是專業講師」。

這則貼文意外掀起大家對會計系的討論，不少過來人都認為，自己相當後悔選讀該科系，就算真的進到會計事務所，薪水不到五萬，但加班時間超長，「完全就是大學最苦讀的科系，出社會還是一樣苦，加班費能到五六萬已經很多，很多組還會砍加班費」、「同學進去的不到一年都走光了，天堂組絕對有，但地獄組更多，工作已經夠累了，上面的人如果又哪條神經不對愛找麻煩，那何必再留」。

而根據104人力銀行「校系明燈圖鑑」調查「人生重來，你有多想讀這個科系？」的統計結果，願意選擇會計系的比例僅約43.8％。不過同時也有人認為，其實會計系的出路相當多元，舉凡會計師事務所、一般公司會計或財務、經營管理分析人員、記帳事務所、考公職、券商工作都有相關。

