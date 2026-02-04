不是中邪！5旬男遭刺傷突「牙關緊閉、痙攣」險死 竟破傷風惹禍

記者簡浩正／台北報導

受傷示意圖。（圖／翻攝自PIXABAY)

小心小傷口釀死亡殺機！一名家住台南50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人而緊急送醫。男子最後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。醫師表示，破傷風在國內已十分罕見，但未妥善處理，潛在致命性恐高達9成，建議立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

根據疾管署資料顯示，我國2025年共有3例破傷風本土病例，今年1月便出現首例。

廣告 廣告

國光生技今（4）日舉行記者會，宣布2026年國光破傷風全面升級「針劑新劑型」，採一針一劑方式、不必再抽取，除提升臨床醫療人員使用安全及便利性外，若因災害而出現大量傷患時，也可增加即時治療的效率，成為國家韌性醫療的一大助力。

國光生技宣布破傷風疫苗全面升級為「一針一劑」針劑新劑型，免抽取、免排氣，提升使用安全與效率。（圖／記者簡浩正攝影）

「破傷風是民眾外傷時常見的感染症。」台灣急診管理學會理事長、奇美醫院院長林宏榮表示，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性之肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。

他說，在政府預防接種推廣下，大多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，近年國內少見個案。不過，若遇到災難時，破傷風疫苗就顯得重要。台灣每隔幾年就可能出現風災、水災，譬如去年的花蓮光復鄉堰塞湖潰堤災情，很多「鏟子超人」前去救災獻愛，但若不小心受傷就有破傷風桿菌感染而影響神經系統的風險，一旦傷口未及時處理、或未告知醫師近期病史去處等而未施打破傷風疫苗，甚至恐有重症風險。

不過，外傷專科醫師、新北市健保診所協會理事長施君翰指出，破傷風疫苗保護力約10年，長大成人後保護力會下降，若不小心受傷，感染風險也提高。建議民眾若處於高污染環境，如穿刺傷、生鏽鐵片或釘子割傷、騎車跌倒等，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。

新北市護理師護士公會理事長、台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳也表示，傷者破傷風可能危及生命，接種疫苗是最快獲得保護力的方式。以台北慈濟統計，一個月所收治的急診外傷病人（包括車禍、刀傷、生鏽傷口等），約900人接種破傷風疫苗，佔所有急診數中的2成左右。

林宏榮說，若民眾施打破傷風疫苗超過10年以上，免疫力會逐漸下降，如出現傷口時，急診醫師會判斷是否補打、產生免疫力。提醒農曆春節將至，民眾在家中大掃除、出遊，若不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險之中，若出現痙攣、僵硬等症狀，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

更多三立新聞網報導

別鐵齒！2026「這4生肖」需安太歲 他「做錯1事」竟不順一整年

今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

明迎「立春」易致肝氣鬱結！常見「春困」3症狀 醫：快做4事保健

