不是中風、老化！「1常見現象」害失智：加速神經發炎、神經元退化

根據最新台灣糖尿病年鑑，台灣盛行率達10.6%，罹患人數恐超過300萬人。營養師薛曉晶表示，事實上，空腹血糖只要達100mg/d以上，即使只是略微超過，如103，都已出現胰島素阻抗，不只影響血糖，還會傷害大腦健康，加速神經發炎與神經元退化。

薛曉晶在其臉書表示，根據2025年《International Journal of Molecular Sciences》的分子機轉分析，肥胖與第二型糖尿病引起的慢性發炎，會透過發炎因子與晚期糖化終產物（AGEs）加速神經發炎與神經元退化。

她並表示，2024年《Aging and Disease》的綜論也指出，腦部胰島素阻抗會讓大腦對胰島素不再敏感，進而影響葡萄糖利用、β類澱粉樣蛋白清除與Tau蛋白異常磷酸化，這說明阿茲海默症為何被稱為「第三型糖尿病」。

薛曉晶並表示，一向刊登於2025年《Frontiers in Medicine》的前瞻性研究發現，即使在尚未被診斷出糖尿病的中老年族群中，胰島素敏感度較佳者，未來近9年發展認知障礙的風險明顯較低。

薛曉晶表示，若民眾正處於糖尿病前期、三高邊緣，或尚未糖尿病卻常飯後睏倦，可藉由下列方式，避免確診糖尿病：

1. 把每天至少一餐的白米飯或白麵換成糙米、雜糧飯或全麥麵。黃金吃飯順序為「先吃菜，再吃蛋白質，最後主食」，可避免血糖大幅波動。

2. 午晚餐的餐盤為，一半是豐富的蔬菜，1/4是全穀類，1/4是豆魚蛋肉等優質蛋白質。此外，每天至少使用一次橄欖油入菜或當沙拉醬。

3. 一週累積至少150分鐘的快走或騎腳踏車等中等強度有氧運動，並搭配2~3天的肌力訓練。

