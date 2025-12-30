不是乾兒子！曹西平曾點名1人幫送終 最痛遺憾「他卻比自己早走」

娛樂中心／朱祖儀報導

66歲資深藝人曹西平29日猝逝，雖然他平時形象犀利毒舌，但其實個性非常重義氣。先前他有個小17歲的助理阿凱，雙方感情非常深厚，先前曹西平就曾坦言，希望阿凱幫忙辦後事，可惜對方因為猛爆性肝炎在2011年過世，讓他感覺相當遺憾。

曹西平在父母過世後，才知道父親名下5棟房產都抵押給銀行，當時手足都不願意幫忙，他只好獨自扛起巨額債務，每個月繳14萬9000元才能保住房子，他當時甚至壓力大到出現鬼剃頭，「頭上掉了五六塊圓形禿。」甚至一度放棄演藝工作，還有想不開的念頭。

廣告 廣告

所幸當時助理阿凱一直陪伴在曹西平身邊，不斷鼓勵他振作起來，還陪著體重暴增到108公斤的曹西平一起減肥。2人平時也經常一起行動，曹西平還曾帶著阿凱上節目，並坦言很感謝對方當時的幫忙，還點名希望阿凱幫忙處理自己的後事，當時阿凱開玩笑回，「搞不好我比你先走」，未料事後一語成讖，阿凱因為猛爆性肝炎，在2011年離開人世。

曹西平很重情義。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平2016年舉辦個人演唱會時，在現場演唱〈城裡的月光〉獻給已逝助理阿凱，他唱到一半更忍不住情緒潰堤，對空哭喊「阿凱，四哥來了。」2人好感情有目共睹。

更多三立新聞網報導

曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到

曹西平昔自爆日賺8萬！在東區、泰國置產 出道43年身家成謎

朱孝天開戰F3、阿信翻車！陸律師曝「最慘下場」：嚴重恐行政拘留

台灣人太暖！她停車費125元「靠1招秒歸零」 一堆人都用過

