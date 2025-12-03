不是乾眼是「乾燥症」！45歲Gino曝眼睛超痛苦需手術，網揭其它症狀





前男團K ONE隊長「Gino」轉戰演員，偶像劇《紫禁之巔》代表作令粉絲難忘，演出8點檔鄉土劇甚至獲封一哥稱號，主持表現也很亮眼，近日他卻透露，身體健康因為「眼疾」飽受困擾，「眼睛長期乾燥狀況」不得不動手術治療，但並非是乾眼症導致，而是一種自體免疫疾病「修格蘭氏症（乾燥症）」。

乾眼症不等於乾燥症？

Gino透過社群透露：「很多人眼睛乾燥是因爲乾眼症，不過我眼睛乾卻是因為乾燥症（修格蘭氏症）」，苦訴「眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道」，直言除了眼科檢查，還得看風濕免疫科：「看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策」，文末甚至強調「一天有一半時間以上，眼睛又乾又酸真的很痛苦」。

乾燥症還有腸胃不適症狀?

Gino在諮詢眼科醫生後，決定動「脈衝光眼睛手術」，網友湧入加油打氣留言：「祝願手術順利成功，等你復原之後的分享」，也有人感同深受表示：「我也有乾燥症，眼睛倒還好，反而是胃，因為乾燥症的關係，導致倒置腸胃道黏膜變少，胃有狀況（胃食道逆流、慢性胃炎，胃抽筋）」，Gino也對此回應：「難怪我也會胃食道逆流」，掀起該名網友討論乾燥症引發身體不適感：「肝膽腸胃科醫師說，是因為腸胃道黏膜變少的關係，因為乾燥症會使腸胃道黏膜變少，也會常常喉嚨很乾、咳嗽，我有時還會咳到吐」。

不是乾眼是「乾燥症」！45歲Gino曝眼睛需手術，網友留言分享其它症狀。圖片來源：FB@GINO Tsai

乾燥症3大症狀

根據衛福部臺南醫院衛教資訊，除了說明乾燥症預後與常見問題，也提供相關症狀供大家參考辨別：

乾燥症3大主要症狀：

1. 乾眼：

•眼睛發紅、刺激感、眼睛疼痛（起床時眼睛劇痛）。

•砂礫感，好像眼睛裏面有砂粒或異物。

•對光敏感（畏光）。

•戴眼鏡無法矯正的視力模糊。

•無法長期配戴隱形眼鏡。

•使用電腦、看完電視或長時間看書後不舒服加重。

•淚液減少、有黏液、瞼緣炎（眼皮紅腫變硬）

•眼睛反覆感染。

•眼皮無法順利地在眼球上移動或好像黏在眼球上，特別在剛起床時。

2. 口乾：

•嚴重蛀牙：在不尋常的位置，如沿著牙齦線、在填補物下及沿著牙齒切面，發生蛀牙。

•牙周病、口臭、牙齒腐蝕，產生缺口、碎片及破裂。

•咀嚼及吞嚥食物困難、吞食物時覺得好像快嗆到。

•口腔表面乾燥，黏黏的（食物或口紅容易黏在牙齒上）。

•乾咳、說話困難。

•常常需要喝水，特別是在進食或說話時。

•聲音沙啞、原本可以唱高音，漸漸唱不上去。

•嘴角破、口腔疼痛或潰瘍。

•口腔感染：有白色念珠菌感染時，口腔黏膜通常是白色斑塊狀。

•舌頭呈紅色、乾燥、平滑、出現溝紋。

•即使適當地安裝仍不易配戴假牙。

•持續喉嚨痛、味覺喪失或常有金屬味。

不是乾眼是「乾燥症」！45歲Gino曝眼睛需手術還有其它症狀。圖片來源：FB@GINO Tsai

3. 身體其他地方的乾燥：

製造水份的腺體在身體裡到處都有，所以乾燥症的人還可能在許多部位都感覺乾燥：

•鼻腔及鼻竇通道可能受到影響，分泌物變黏稠而容易造成感染，因此許多乾燥症患者會有慢性鼻竇感染，鼻腔內也容易破皮結痂。

•喉嚨乾燥可能造成疼痛及慢性咳嗽。

•耳朵及皮膚可能會乾癢。

•女性患者可能會因陰道分泌物減少而有性交疼痛的情形，且容易得到陰道感染。

•如果肺部內層乾燥，肺部自淨功能可能會受到影響且易有如支氣管炎與肺炎等反覆性感染。缺少唾液及胰臟酵素分泌減少都會影響消化。

•腸胃道水份減少會造成便秘，或腸道易受刺激而造成腹瀉。無法忍受辛辣或酸性食物則是因為這些食物會燒灼口腔內部，或造成原本敏感的腸道更敏感。

•胃酸逆流也很常見。

每個人「乾燥症症狀」可能都不一樣，許多疾病也可能會出現這些症狀，最好還是請教醫師診斷相關病因。



