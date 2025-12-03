不是乾眼症！GINO認眼睛病變「每天都巨乾又酸」 動刀求根治：真的很痛苦

45歲男星Gino（蔡東威）近日在社群透露，自己長期飽受嚴重乾眼問題困擾，每天有超過一半的時間都覺得「眼睛又乾又酸」，已經影響日常生活，因此決定接受脈衝光眼睛手術，希望能改善長期不適。

Gino表示，許多人眼睛乾是因為乾眼症，但他屬於免疫系統失調造成的「修格蘭氏症（乾燥症）」，問題更棘手。為了緩和症狀，他不只是看眼科，還得跑風濕免疫科，但最後拿到的多是人工淚液，「那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策」，讓他相當無奈。

Gino吐露煩躁心聲：「眼睛巨乾的困擾，沒有經過的人真的不知道……」在嘗試各種治療方式後，他最後選擇前往眼科診所諮詢，經院長專業評估後，決定進行脈衝光手術，盼能讓長期反覆的乾燥症狀獲得緩解，「這次就交給你們囉，期待我的結果吧！」

GINO決心透過手術改善乾燥症。（圖片來源：臉書 GINO Tsai）

Gino的貼文引來不少粉絲留言鼓勵，也有同為乾燥症患者的網友分享自身經歷，無奈表示「我也有乾燥症，眼睛倒還好，反而是胃，因為乾燥症的關係，導致腸胃道黏膜變少，常有狀況」、「我媽跟我也會這樣，眼睛也老是乾澀要眨眼睛，有時還會畏光」。

修格蘭氏症候群又被稱作乾燥症，是一種慢性的自體免疫疾病。當免疫系統出現辨識錯亂時，會把淚腺、唾液腺等分泌水分的腺體當成攻擊目標，導致腺體發炎、功能下降，進而引發眼乾、口乾等問題，部分患者還可能出現關節疼痛、腺體腫大、反覆鼻竇炎等情況。雖然多見於40至50歲女性，但男性也會罹患，目前治療主要以人工淚液、保濕產品或免疫調節藥物來控制症狀。

