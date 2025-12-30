不是亂花錢！退休夫妻因「1貼文」千萬積蓄慘遭收割 晚年成人生落難組

財經中心／王文承報導

一對65歲夫妻，擁有2500萬日圓的退休金，因一篇社群貼文而成為詐騙目標，短短時間內痛失近700萬日圓。（示意圖／PIXABAY）

許多人以為，只要退休後手握一筆可觀的存款，就能安穩享受晚年生活，卻往往忽略詐騙風險正悄悄逼近。一旦誤入陷阱，積蓄可能在短時間內蒸發，即使報警也難以追回。日本一對65歲夫妻，擁有2500萬日圓（約新台幣489萬元）的退休金，每月還可領取32萬日圓（約新台幣6.4萬元）年金，原本被親友視為「人生勝利組」，卻在退休不久後，因一篇社群貼文而成為詐騙目標，短短時間內痛失近700萬日圓（約新台幣139萬元），親身體會到「有錢反而更容易被盯上」的殘酷現實。

廣告 廣告

夫妻因1貼文資產蒸發 淪為人生落難組



根據《THE GOLD ONLINE》報導，居住在埼玉縣的小川道夫（化名，65歲）自大型企業退休後，與妻子展開單純的兩人生活。房貸早已清償，夫妻年金合計每月約32萬日圓，加上多年累積的存款與投資信託，退休資產約2500萬日圓。小川原本認為，只要不過度揮霍，老後生活已經無憂。

退休後，他開始在社群平台 X（前 Twitter）經營帳號，分享退休理財、年金制度與資產管理心得。雖然追蹤者僅百人左右，但互動熱絡，讓他逐漸養成固定發文的習慣。然而，正是這些看似日常、卻「具體而真實」的內容，無形中替詐騙集團提供了鎖定目標的線索。

某天，小川因一篇貼文收到陌生帳號私訊，對方自稱提供「僅限資產2000萬日圓（約新台幣398萬元）以上者」參與的海外投資方案，並附上標榜年利率8%、政府背書、可透過日本銀行匯款的完整資料。對方回應迅速、說明專業，讓原本保持警戒的小川逐漸卸下心防，先行匯出200萬日圓（約新台幣40萬元）試水溫。

幾週後，帳戶果然出現類似「利息」的入帳紀錄，對方也不斷回報投資進展順利。隨著信任感累積，加碼投資的建議接連出現，在「多投入一點，老後生活會更寬裕」的話術下，小川分多次匯款，最終投入金額累積至約680萬日圓（約新台幣135萬元）。

直到他察覺異狀、嘗試再次聯繫時，對方帳號早已消失，匯款帳戶也被解約。向警方報案後，得到的回應卻相當現實——由於難以追查實際身分，資金追回的可能性極低。

事件發生後，小川夫妻只能重新調整生活開支，將這筆損失納入老後規劃。「原本想再多增加一點資產，結果卻掉進更深的陷阱。」小川坦言，如今比起追求增值，更重要的是如何守住僅剩的積蓄。

這起案例也揭示，老後生活是否安心，從來不只取決於帳戶裡有多少錢。當退休族群愈來愈依賴社群平台交流經驗，「說了什麼」、「被誰看見」，本身就可能成為改寫人生的關鍵。在資訊高度透明的時代，真正的資產防衛，或許不是再多存一筆錢，而是懂得什麼該分享、什麼必須保留。

更多三立新聞網報導

舔到一無所有？出軌妻稱「患1病」男想復合匯款112萬 真相曝結局超展開

省錢又有感！他傳授衣櫃留香「隱藏神招」：比芳香包好用 眾人實測驚呆

上班只要4小時？「這1科技巨頭」員工拍片炫夢幻工時 內行人揭殘酷真相

面試一週沒消息！朋友推「求職1絕招」她嚇壞 結局超展開驚呆眾人

