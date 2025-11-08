不是五十肩！她「手抬不高、梳頭困難」復健無用 竟旋轉袖肌腱斷裂
記者簡浩正／台北報導
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位60多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。醫師表示，有民眾誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。
北市聯醫仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰表示，旋轉袖由肩部脊上肌、脊下肌、肩胛下肌、小圓肌四條肌肉組成，像棒球手套托住一顆球一樣包覆在肱骨近端的頭部，協助上臂做前後上舉、內外旋轉等動作。肩部結構複雜，肩關節是一個「杵臼關節」，也俗稱「球窩關節」，這種關節結構可以讓人體進行多方向的活動；關節周圍分布許多肌腱韌帶等軟組織，無論是硬組織像軟骨與骨刺或軟組織任何損傷，都會造成肩膀疼痛，活動度與力量降低，這狀況短則數週，長則多達數月數年，生活品質遭受肩痛嚴重破壞，不可不正視這些問題。
他說，當旋轉肌腱因外傷、長期運動或年齡退化變薄失去彈性，就可能出現斷裂，導致手臂無法正常抬舉。常見原因包括：跌倒、車禍、搬重物、長期運動過度使用，或年長者因肌腱退化脆弱，導致旋轉袖破裂。起初常被認為是肌腱拉傷或是五十肩，但許久不癒。起初就應先請骨科醫師來進行正確診斷與治療。診斷上除了理學檢查、X光、超音波，也常用核磁共振（MRI）來確認破裂程度與型態，作為手術規劃。
陳昱彰指出，若確診旋轉袖破裂，早期治療很重要。治療方式可透過小切口手術或關節鏡手術進行肌腱縫合、清除沾黏與磨除肩峰下骨刺。就破裂的型態與大小，手術可能需使用醫療鉚釘固定縫合，隨著醫材的進步，現今國內鉚釘材質大略分為金屬、塑化材質、生物可吸收材質、及全線縫合等；健保自今年下半年開始部分差額給付縫合鉚釘，讓病人能有更多的選擇，也減輕醫療費用負擔。術後復健大約三至六個月，大多數病人可逐步恢復原本的生活與工作及運動強度。
他提醒民眾，旋轉袖肌腱破裂，雖然常見卻不該被輕忽。若有肩膀無法抬舉或經常性疼痛，應及早就醫檢查；可與骨科醫師討論治療策略，以最適合自己的方式治療，減輕痛楚，恢復活動能力與生活品質。
更多三立新聞網報導
川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」
他騎車環島8天突「右腳無力」竟椎間盤突出！醫嘆「2因素」個案暴增3成
其他人也在看
手抬不高、梳頭困難？醫師：小心旋轉袖肌腱破裂上身
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位年約60多歲的小林女士在就診時這樣描述。 臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，許多人一旦出現肩膀疼痛、手抬不高等情況，常以為是退化或五十肩，甚至自行上網找復健運動練習，但症狀久久未改善，實際上可能是旋轉袖肌腱斷裂所致。 肩關節肌腱磨損，引起劇烈疼痛陳昱彰解釋，旋轉袖由四條肌肉組成，分別是棘上肌、棘下肌、肩胛下肌與小圓肌，它們就像「棒球手套托住球」一樣包覆在肱骨頭外圍，幫助手臂完成上舉、內外旋等動作。肩關節是一個活動範圍廣的「球窩關節」，但也因結構複雜、軟組織密集，一旦出現肌腱磨損、骨刺或軟組織損傷，便會引起劇烈疼痛與活動受限。 陳昱彰說，旋轉袖肌腱破裂的原因包括跌倒、車禍、搬重物、長期過度使用肩部肌肉，或隨年齡退化導致肌腱脆弱失去彈性。初期症狀常被誤認為是拉傷或五十肩，若延誤治療，恐造成永久功能受損。 診斷上除理學檢查與X光外，超音波與核磁共振（MRI）可以清楚顯示破裂的部位與嚴重程度，協助醫師擬定治療方案。 手術技術進步 多數患者可完全復原若確診肌腱破裂，建議及早治療。陳昱彰指出，目前常春月刊 ・ 1 天前
國3龍井段驚悚車禍！3車連環撞零件噴滿地釀2傷 小貨車撞成廢鐵
國道3號龍井段今（8日）清晨發生3車連環撞，1輛小貨車疑未注意車前狀況，先碰撞因故障停在外側車道的1輛轎車，再遭另輛轎車追撞，現場汽車零件噴滿地，小貨車瞬間成廢鐵，令人怵目驚心，而這起事故也造成2名駕駛受傷，所幸經送醫治療沒有生命危險，詳細肇事原因仍待調查釐清自由時報 ・ 8 小時前
補充保費衝擊小資族 陳時中：2萬元門檻太低恐違基本精神需再精算討論
為穩定健保財務，補充保費擬針對三大項目調整，卻引發小資族反彈，政策7小時後迅速喊暫停，行政院政務委員陳時中今受訪表示，提...聯合新聞網 ・ 7 小時前
《96分鐘》票房破兩億 王柏傑缺席宣傳被虧：該上班了
【緯來新聞網】林柏宏、王柏傑擔綱演出新片《96分鐘》是台灣影史首部以高鐵為題材的電影，在台上映7周，緯來新聞網 ・ 3 小時前
張善政線上勘災被罵爆！他揪昔1事反嗆青鳥
[NOWnews今日新聞]桃園市南門市場昨（5）日深夜突發大火，延燒近3小時才獲控制，市場約三分之二區域都付之一炬，損失慘重；市長張善政凌晨在社群上說明最新消息，強調第一時間指示消防與相關單位全力救援...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 9 小時前
總統送祝福！賴清德感性告別戴資穎：「讓世界看見台灣的力量」
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，總統賴清德也在臉書貼文下親自留言，以感性文字向她致意：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」鏡報 ・ 21 小時前
嘉義市長青健行 近3千位民眾散步顧健康
為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉義市政府今(8)日舉辦長青健行活動，各里組隊60歲以上之長輩及家人一同組隊報名，近3000千位充滿活力的長輩和市民朋友一早齊聚博愛國小，市長黃敏惠帶領民眾一同暖身，為活動鳴槍，並一一向參加民眾加油。黃敏惠表示，很高興每年都能透過長青健行運動，鼓勵長輩們走出家門齊運動，看到長輩們熱烈參與，個個精神飽滿元氣十足，報名人數逐年增加，充滿欣喜。今年有近3千人參與活動，其中90歲以上的長輩有17人，活力十足，健康樂活，是幸福城市最佳的體現。黃敏惠提到，有長輩開心與她分享，自己是受「厝邊頭尾」相揪才來參加活動，走出家門發現真的心情不同，期待愛運動的習慣能成為風氣，帶領更多人走出家門，也期望大家能藉這個機會一邊欣賞北香湖公園美景、看見城市發展，並能認識更多的新朋友，擴大自己的生活圈，又能運動散步顧健康。本次活動結合崇仁醫護管理專科學校、嘉義市志願服務協會等團體，有42位學生及青壯年志工在市府號召下志願參與擔任工作人員，為長輩提供服務。除健走外，公園入口區設有19個宣導攤位，由市府與民間單位設攤，宣導內容包含警察局拒毒防詐台灣好新聞 ・ 2 小時前
《暴蜂尼亞》影評：艾瑪史東《可憐的東西》後再度為尤格藍西莫電影毫無保留！
尤格藍西莫作品總以其詭異、逼仄瘋狂，催生演員的絕佳表現，例如《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼、《可憐的東西》艾瑪史東的奧斯卡影后，例如影迷津津樂道的《聖鹿之死》中的貝瑞科漢。這回艾瑪史東依然給出全無保留的激烈表演，但傑西普萊蒙無疑更是完全浸染尤格藍西莫電影那種偏鋒感。Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 18 小時前
陳世展教辰己涼介說中文 藉交流賽發現不足再加強
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）樂天桃猿下勾投手陳世展教辰己涼介說中文，他說，辰己涼介是打實況野球會選的角色、中文發音蠻標準的；加入球隊後主要是投球節奏上的微調，透過交流賽發現不足再加強。中央社 ・ 5 小時前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 6 小時前
花近半年時間規劃旅日行程！出發前夕女伴稱交男友放鳥 達人給2建議
這位男網友在Threads發文分享，去年11月一名女子主動邀約一起去日本玩，他當下自然地答應對方，後續也經常聊到日本的事情，並對女方產生好感，今年5月也正式確認要一起飛日本。原PO提到，自己是「旅行P人」，而女方曾說不想規劃，因此全程交給他負責，於是他慢慢上網找資訊、...CTWANT ・ 11 小時前
花蓮0403強震組合屋中繼宅 配有家具及家電 (圖)
0403強震災後逾1年，由紅十字會捐贈的組合屋8日落成，分為單房型、雙房型，每戶都配有家具跟家電。（花蓮縣府提供）中央社 ・ 7 小時前
政府關門有轉機！科技股仍挫 美股漲跌互見
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺未解，加上市場對科技股估值過高的憂慮持續，美股週五一度急挫；然而，參議院的民主黨人針對結束政府停擺一事，提出折衷建議，帶動美股道瓊工業指數、標普500指數反轉向上...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
紐西蘭名導演李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，他因執導「戰士奇兵」走紅，影界譽為「優雅而才華洋溢」。中央社 ・ 8 小時前
六家高中竹韻樓啟用 縣長楊文科盼打造竹縣引以為傲的高中
記者彭新茹／新竹報導 新竹縣立六家高級中學七日舉行南棟校舍改建工程「竹韻樓」落成啟用…中華日報 ・ 1 天前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 4 小時前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 5 小時前
綠營沒有像鄭麗文這樣的人 沈富雄：賴清德恐怕沒辦法躺著連任
2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年總統大選。前立委沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028總統賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。中時新聞網 ・ 9 小時前
頭份國中歡慶65歲 學子展現活力與創意
苗栗縣立頭份國中昨（七）日舉辦一一四學年度校慶運動會，各項競技皆展現朝氣、活力及高度的運動精神，在歡樂、熱情的氣氛中，慶祝該校六十五周年生日。頭份國中慶祝六十五周年校慶運動會在七年級生創意進場、精彩的社團舞蹈表演及緊接著的會旗進場中，揭開序幕。今年的校慶運動會以「從心出發，幸福頭中」為主題，展現學校堅持教育初心、落實全人發展的信念。副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍秘書、縣議員蕭詠萱、陳光軒、徐功凡服務處秘書長、曾玟學秘書、陳永賢夫人、頭份市長羅雪珠、校長徐仁斌、家長會長吳彥達、副會長等人皆到場致意，並為各年級學生打氣加油。副縣長邱俐俐指出，頭份國中積極推動AI與STEAM教育，引導學生在真實情境中思考與解決問題，培養創新能力，學生以作品「甜蜜大冒險」在全國跨域VR創作賽榮獲國中組 ...台灣新生報 ・ 1 天前