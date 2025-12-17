不是人人都能領滿7個月 育嬰留停津貼修法 資格一次看

勞動部17日預告修正《就業保險法》，明定只要雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼或是喪偶等情況最長可領到至7個月育嬰留職停薪，但若是一方為自營作業者、農民或家庭主婦等就領不到7個月給付。（報系資料照）

勞動部17日預告修正《就業保險法》，明定只要雙親都領滿6個月育嬰留職停薪津貼或是喪偶等情況最長可領到至7個月育嬰留職停薪，但若是一方為自營作業者、農民或家庭主婦等就領不到第7個月給付。

依勞動部預告的條文指出，被保險人於育嬰留職停薪期間，撫育同一子女雙親，均為就業保險被保險人，雙親皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼；或撫育同一子女雙親，其中一人為就業保險被保險人，另1人為公教人員保險或軍人保險被保險人，且皆領滿6個月育嬰留職停薪津貼；撫育同一子女雙親， 喪偶後可領滿7個月育嬰留職停薪津貼。

