「不是他們笨是被告的惡」檢聲援豐原王家5口 對主嫌求刑15年被害家屬欣慰

台中豐原王家人因為落入龐氏騙局的投資詐騙陷阱，又被主嫌以違約為由強索530萬元，王家逼不得已借高利貸，導致負債近千萬，最後一家五口被逼入絕境，今年7月集體輕生。中檢日前依詐欺、違反銀行法、洗錢等罪幕後主嫌李惠雯，該案今（27日）再開偵查庭，王家女婿委任律師代表家屬，感謝檢方求處李惠雯15年以上重刑，肯定檢察官在起訴書中為受害家屬發聲，透過司法尋求公平正義。

豐原王家五口詐騙輕生案震驚全台，王家女婿以家屬身分對主嫌李惠雯提告，其委任律師林瓊嘉今日上午赴台中地檢署出庭，他受訪時代家屬對檢方起訴李女涉嫌詐欺、違反銀行法予以高度肯定，犯罪不容姑息，尤其被害人生前曾感嘆被詐騙是他們自己「笨」，但檢方認為這是被告的「惡」，讓家屬很感動，因為司法公平正義若不能對被告從重量刑，不足以慰問亡者之靈。

林瓊嘉表示，該案後續追查有無共犯、是否有重利情節，家屬尊重檢方偵查，他們相信檢察官會查得水落石出，有罪無罪都會給家屬一個交代。

今天開庭家屬的訴求，是感謝檢方對主嫌李惠雯求處至少15年以上有期徒刑。至於後續查辦結果，家屬只求檢方勿枉勿縱，有罪務必揪出、無罪還人清白，無罪但涉及不當利益取得者，也該對社會做一定的彌補，才符合公平正義。

媒體追問，王家陳屍的民宅如今變成凶宅，房東是否有對王家女婿求償？林瓊嘉表示有待確認，但王家是被害人，不該承受加害事實，此事應該追究犯罪者，而非受害人。

