不是他發言也能被告？網友不滿「羅傑大頭貼」發言，竟要提告實況主本人

實況主「羅傑」（Roger）又出事！過去曾因粉絲亂說話引起警方上門關切，這次則是有 Threads 網友因不滿使用「羅傑大頭貼」的帳號的發言，竟然直接提告「羅傑本人」，更稱：「是不是你本人我不在乎。」引起熱議。

網友使用羅傑頭貼發言，沒想到是實況主本人被告（圖源：羅傑 Roger）

Threads 一名網友因在日前於網路上遭到一位使用羅傑大頭貼的帳號嗆聲：「別再唬爛了」，沒想到今日直接發文表示要提告，而且不是告嗆聲的那名網友，竟然是告羅傑本人：「給遊戲實況主羅先生： 我今天會去警局對你提告關於『跟蹤騷擾防制法第三條3、4項，刑法第339條詐欺罪，個資法第19、41條罪責向樹林派出所提告。』」而他也表示：「是不是你本人我不在乎，你有權可以提告盜你大頭鬧我的對方違反個資法的肖像權。」後續也曬出之前曾經告人的事蹟。

事件引起不小熱議，甚至有不少使用羅傑大頭貼的網友紛紛朝聖：「我用你的頭貼嗆你，你會先自己告自己嗎」、「台北代表上香\|/，怎麼是我自己」、「殊不知辦理的警察也是羅傑」、「羅傑本人如果被判刑的話這篇的羅傑帳號我一人發一份雞排+珍奶，北投公館路發 說到做到」、「那用周杰倫當頭像嗆你不就可以告周杰倫了」。而有些人也認為這些在網路上的大量「假羅傑」帳號已經讓不少圈子外的人反感，建議直接封鎖處理。

過去幾年在社群平台就有不少人使用羅傑本人的照片當作大頭貼，或是使用各種羅傑臉的合成照在不少社群貼文中作亂，讓不懂的人誤會該帳號就是羅傑本人，形成一股亂源小圈圈。而這群粉絲也常在羅傑本人聊天室亂講話，更曾驚動 FBI 通知台灣警方，讓羅傑住處遭到搜索，還要前往警局調查並製作筆錄，讓他本人也無奈表示：「真的試一群口嗨仔」。