不是他！布朗大學槍擊案嫌犯獲釋 當局：出現不同方向證據

美國布朗大學槍擊案先前警方拘留的嫌疑犯，在經過一夜偵訊後已被釋放。羅德島州檢察長內羅納（Peter Neronha）表示，雖然有一些證據指向了「相關人員」，但現在的證據又有不同方向，因此該名嫌犯需要被釋放。

民眾在布朗大學校園內獻上花束悼念。（圖／美聯社）

對於外界質疑當局抓錯人，普羅維登斯警察局長佩雷斯（Colonel Oscar L. Perez Jr.）表示：「我們是根據一條具體的線索展開調查……調查就是這樣進行的。」

據美媒報導，受傷的9人之中有7人情況穩定，住院治療中，1人情況危急；還有1名傷勢較輕的傷者已經出院。

麻州一場NFL球賽在進行之前，為布朗大學和雪梨海灘槍擊案默哀。（圖／美聯社）

警方公佈的監視器畫面顯示，嫌犯身穿黑衣，鎮定地離開現場。影片中無法看清他的臉部，調查人員表示尚不清楚槍手是否為學生。

另外，調查人員也不清楚槍手是如何進入一樓的教室。普羅維登斯市長斯邁利（Brett Smiley）表示，大樓的外門沒有上鎖，但用於期末考的教室需要刷卡才能進入。

目前對布朗大學及其周邊地區實施的就地避險令已經解除，校方已宣布本學期剩餘課程和考試全部取消，學生可以自由離開校園。教務長多伊爾在聲明中表示，留在校園的學生仍可獲得各項服務和支持。

