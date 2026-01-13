不是伊朗！白宮曬照「川普俯瞰這1地」掀揣測：暗示將接管？

白宮曬出的後製照片，被外界認為可能是暗示川普即將針對格陵蘭進一步的行動。翻攝自X



白宮日前在官方X上發布多張經後製的照片，畫面中可見總統川普（Donald Trump）站在橢圓辦公室窗前，目光俯瞰位於格陵蘭的美軍基地，貼文並搭配「點擊以監控情勢」的文字，引發外界揣測美國是否正釋出對格陵蘭採取進一步行動的政治訊號。

根據印度英語電視台《寰宇一家》（WION）等媒體報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張照片，畫面顯示川普俯瞰格陵蘭西北部的皮圖菲克基地（Pituffik Base，前稱休爾空軍基地）。該基地是美國最北端的軍事部署設施，具備重要的戰略與雷達監控功能，長期被視為美國在北極地區的關鍵據點。

外界普遍解讀，這則貼文是川普政府施壓策略的一環，刻意放大美國對格陵蘭戰略地位的重視，也再度引發對華府「擴張野心」的討論。由於白宮並未明確排除採取軍事手段的可能性，引發丹麥方面的反彈，多個北約盟友也感到不安，擔憂區域穩定恐遭衝擊。

不過，根據法新社報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）12日結束與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的會晤後，試圖淡化外界對美國可能入侵格陵蘭的疑慮。當被問及川普是否可能單方面動用軍事行動時，貝爾伯克表示，「沒有任何跡象顯示這正在被嚴肅考慮」。

貝爾伯克強調，「我相信，各方在處理北極地區浮現的安全問題上有共同利益；我們應該、也會一起面對」。她也透露，北約目前正針對相關議題擬定「更具體的計畫」，後續將與美方夥伴進一步討論。

此外，盧比歐預計於本週稍晚在華府，與丹麥及格陵蘭的最高外交官員舉行會談，外界預料，屆時格陵蘭的戰略定位與北極安全議題，將成為討論重點。

