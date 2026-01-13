不是伊朗！白宮突發4張照片 暗示川普「正在盯著這地區」

國際中心／倪譽瑋報導

近期美國政府對外動作頻頻，除抓走委內瑞拉現任總統，也喊話支持伊朗國內抗議、要拿下格陵蘭。如今白宮官方X貼出一系列照片，只見美國總統川普盯著窗外大大的格陵蘭島，島上還特別標註出了美軍基地；外媒認為，此舉是放大了美國「在格陵蘭擴張」咄咄逼人的野心。

白宮官方PO出「川普看著格陵蘭」照片引議

根據印度英語電視台《WION》報導，在美東時間12日，白宮官方X發布4張經後製的照片，圖片內容是川普在橢圓形辦公室（Oval Office）觀看，美軍在格陵蘭興建的休爾空軍基地（Thule Air Base），該基地位在格陵蘭西北部，2023年改名為皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）美軍最北端軍事設施。

廣告 廣告

照片中，橢圓形辦公室的窗外寫下大大的「格陵蘭」；白宮在官方貼文中寫下「點擊查看狀況。」《WION》對貼文評價，宛如放大了外界對美國「在格陵蘭擴張」咄咄逼人野心的關注，先前白宮表示，不排除對格陵蘭採取軍事行動，引發了北約的警惕、丹麥的反對，「該貼文正是川普施壓策略的一部分。」

美國、格陵蘭最新進度？

關於川普對格陵蘭的野心，此前他曾表示「美國絕對需要格陵蘭」，該地區已佈滿俄羅斯、中國的船隻。面對川普的目光，格陵蘭政府12日表示，「不論何種情況，都不會接受美國的吞併。」政府稱該島為「丹麥王國的一部分」，作為丹麥聯邦的一部分，自然也是北約成員。

德國外交部長瓦德福12日會晤美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），瓦德福表示北約正為格陵蘭議題擬定「更具體的計畫」，之後會與美國討論。而格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）與丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）也預計14日造訪美國會見盧比歐。

更多三立新聞網報導

5分鐘就出事！醫示警冬天洗澡「5大NG行為」：小心冷休克

被關稅害慘！台灣「斷交國」成衣業爆危機 當地商人曝慘況

首檔8000元股王！信驊創台股天價紀錄 市值飆破3000億

太噁心！阿伯騎車亂吐痰 精準射入「外送員嘴裡」

