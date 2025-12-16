不是你睡太死！iPhone鬧鐘「變靜音」 兇手恐是手機隱藏功能

（記者石耀宇／綜合報導）根據外媒報導，美國網紅喬迪（Brett Chody）近日抱怨，自己明明前一晚已在iPhone鬧鐘App設定好起床時間，隔天卻因鬧鐘「無聲響動」睡過頭，直接錯過飛往芝加哥的班機，讓她氣得把過程拍成影片上傳社群，沒想到引來大批網友共鳴，直呼「我也遇過一樣的事」。

喬迪在影片中表示，她設定的鬧鐘原本預計在清晨4點多響起，等她早上6點半驚醒時，班機早已起飛，手機螢幕上仍顯示鬧鐘正在響，但整支手機是完全靜音狀態。她事後查看紀錄才發現，鬧鐘畫面其實已持續跳出約2小時，卻沒有任何聲響，讓她又懊惱又無奈。

影片曝光後，她陸續收到上百則留言支持，許多網友都表示曾遇過類似狀況，有人因此錯過重要考試、上班打卡，甚至是新工作的第一天報到。留言區一片叫苦聲：「我就知道不是我睡太死」、「我的iPhone也會這樣，超可怕」、「一直以為是自己記錯時間」。

圖／美國網紅抱怨iPhone鬧鐘「無聲響動」導致睡過頭。（翻攝 IG、TikTok）

對此，國外科技網站與果粉社群討論指出，問題元兇可能不是鬧鐘App本身，而是與Face ID相關的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）功能有關。這項設定開啟後，系統會在偵測到使用者正注視螢幕時，自動降低通知與鬧鐘音量，以避免音量在近距離下過大干擾。

有長期使用iPhone的網友分享自身經驗推測，當他早上起床拿起手機、或臉部被Face ID偵測到時，螢幕注視感知就會啟動，把原本響亮的鬧鐘「悄悄壓低音量」，有時甚至接近聽不見，「像是被調成半靜音」。他表示，自己是在關閉該功能後，才讓鬧鐘恢復正常響度。

依照蘋果官方說明，「螢幕注視感知」位於Face ID與密碼設定頁面，主要功能是偵測使用者是否正看向裝置，並據此決定是否自動調低提示音量或減弱部分提醒效果。對睡眠較沉、或需仰賴大音量鬧鐘喚醒的使用者來說，若擔心再度發生鬧鐘「有響但聽不見」的情況，部分果粉建議可考慮暫時關閉此功能，或搭配實體鬧鐘、其他裝置多重備份，降低睡過頭風險。

