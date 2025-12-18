不是併購電動車! 和泰汽車停牌答案揭曉 宣布斥資百億進軍日本

股市配圖。廖瑞祥攝



和泰汽車將進軍日本市場，今天(2/18)公告董事會決議分兩階段總計約新台幣100億元，投資HINO日本商用車經銷事業，預計以日幣270.26億元(約新台幣54.8億元)，向日野自動車株式會社及子公司，取得南關東、北海道、東北海道、宮城及福島等五家公司80%股權，2026年4月1日可望交割。同時授權董事長於日幣223億元(約新台幣45.2億元)額度內，洽購南關東日野自動車株式會社部分營業據點(東京都及其周邊)不動產。

廣告 廣告

和泰車（2207）今天停牌，傍晚6點在證交所召開重大訊息說明會後，答案揭曉。不過，受到停牌消息影響，今天裕隆（2201）盤中亮燈漲停，引發市場諸多猜測，甚至引發聯想可能與併購電動車題材相關。今天消息揭曉後，投資人在網路上討論不休。

和泰汽車表示，本次交易之五家標的公司，合計擁有53個販賣據點，整體員工人數超過3,000名，合計年度販賣台數約1.2萬輛，佔日野汽車在日本國內販賣比重超過三成，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰汽車說明，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO今年6月簽署四社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱FUSO兩家公司，為強化商用車事業的全球競爭力。於四社合作基礎上，日野汽車將調整旗下經銷商的營運模式，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，旗下五家日本商用車經銷商，將移轉予和泰汽車接手經營。

和泰汽車表示，基於公司長期成長策略，積極參與本投資案，透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

和泰汽車取得5家日野經銷商後，將由在當地設立的和泰Japan株式會社，負責管理當地5家經銷商，並由和泰Japan株式會社的社長、副社長。和泰汽車表示，將在五家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

更多太報報導

最低工資補貼製造業 移工也納入！估7.5萬家企業受惠

誰說新青安2.0「三大支柱」不變? 抱怨央行打炒房太凶? 財政部一口氣全澄清

台積再砸千億美元赴美投資宣布9個月了…經長龔明鑫說了這進度