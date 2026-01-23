不是假帳號！詹雅雯開心宣布新身分「只有這個是真的」

台語歌后詹雅雯近期再添新身份。（圖／翻攝自詹雅雯臉書、YT）





台語歌后詹雅雯近期再添新身份，她在昨（22日）正式開設個人YouTube頻道，並拍片向粉絲報喜。強調「其他的都是假的，只有這個頻道是真的」，新的一年改用更生活化的方式與粉絲互動。

新頻道攜愛犬U妹亮相

影片中詹雅雯抱著愛犬「U妹」，親自對鏡頭打招呼：「開張囉，大家好，我是詹雅雯，這個不是假的，這個是真的喔。」她透露未來會分享生活、人生故事與旅遊內容。想和粉絲「隨時隨地聊聊天」。她也不忘喊話大家按讚、訂閱，邀歌迷到頻道替她「讚聲」支持。也一連上傳三支短影片。

詹雅雯宣布開設個人YouTube頻道。（圖／翻攝自詹雅雯YT）

現年58歲的詹雅雯飽受病痛困擾，仍以正面態度面對。她曾於2022年被診斷出腦動脈血管瘤，並在2024年奇蹟消失，但自2021年確診帕金森氏症後，病況時好時壞，甚至讓她一度失明。去年出席第36屆金曲獎受訪時，她也透露自己體重再度下降，飲食上僅能以雞肉為主，談及身體狀況，她則回應「我很努力」。



