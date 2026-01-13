不是傳聞！Google證實合作Apple Gemini正式進入Siri

【記者趙筱文／台北報導】Apple與Google正式攜手。Apple證實，已與Google達成多年合作協議，未來Apple Foundation Models將以Google的Gemini模型與雲端技術為基礎，並用於支援新一代Apple Intelligence功能，包括今年即將登場、主打「更個人化」的新版Siri。

Apple是在回應CNBC主持人Jim Cramer時證實這項合作，並表示，經過審慎評估後，認為Google的AI技術「提供了最有能力的基礎」，能為Apple自家AI模型帶來更多創新體驗。Apple也強調，Apple Intelligence仍會在裝置端與Private Cloud Compute上運行，並維持其一貫主打的高隱私標準。

Google隨後也發布聯合聲明，確認雙方已展開多年期合作。Google指出，Gemini模型與雲端技術將成為下一代Apple Foundation Models的基礎，並用於驅動Apple Intelligence的部分功能，其中就包含今年將推出的全新Siri體驗。

事實上，Apple早在WWDC 2024便公布Apple Intelligence生態系，功能涵蓋通知摘要、寫作工具、Image Playground、Genmoji等，但當時備受期待的新版Siri卻遲遲未上線。Apple去年曾坦言，Siri部分進階功能開發時間超出預期，如今這項合作也被外界視為關鍵轉折點。

根據《彭博》記者Mark Gurman先前報導，Apple每年可能支付約10億美元，換取Google Gemini模型的使用權，並計畫以高達1.2兆參數的大型AI模型，作為新版Siri的核心運算基礎。不過，Apple與Google目前均未證實實際技術細節與財務條件。

市場分析指出，這樣的合作模式，與Apple過去在晶片、通訊技術上的策略相當類似，先借助外部成熟技術、再逐步內化發展。未來Apple Intelligence預期將同時結合Google Gemini與Apple自家模型，分工支援不同功能，讓Siri與系統AI能力迎來明顯升級。

