不是兄弟象！CPB上海隊公布正式名稱「上海正大龍隊」、隊徽正式亮相

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年（2026）1月開打，先前傳出其中一支球隊名稱為「上海兄弟」，且隊徽與台灣中信兄弟隊如出一徹，引起各界議論。不過，今（26日）聯賽發布會與首屆選秀大會將於深圳登場前夕，官方宣布上海隊的正式名稱叫做「上海正大龍隊」，隊徽設計則為龍爪緊握棒球的形象。

隨著中國棒球城市聯賽其他四支隊伍陸續公布隊名，包含長沙旺旺黑皮隊、廈門海豚隊、深圳藍襪隊與福州海俠隊，先前陷入爭議的上海隊終於在今日聯賽發布會登場前夕，宣布正式名稱為「上海正大龍隊」。

根據官方資料，上海正大龍隊（SHANGHAI DRAGONS）以黑、白兩色為主色調，隊徽設計為龍爪緊握棒球的形象。其母企業為1921年由泰國籍華人謝易初創辦的跨國企業「正大集團」，業務涵蓋農牧食品、零售、電信等多元領域，遍及全球100多個國家，去年全球銷售額達1022億美元，財力相當雄厚。

