不是免費就好！醫師點名營養午餐最大地雷是「超加工食品」

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，身為醫師的台灣基進前祕書長吳欣岱表示，台灣營養午餐普遍有「超加工食品」的問題，會讓孩童從小養成重口味、代謝系統提早耗損，應明確限制高加工食品的入菜比例。（示意圖：shutterstock／達志）

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策後，許多縣市紛紛跟進。不過身為醫師的台灣基進前祕書長吳欣岱表示，營養午餐重點不是免費，而是要讓孩子們吃得營養、健康。吳欣岱指出，台灣營養午餐普遍有「超加工食品」的問題，包含加工方式、添加物都會讓孩童從小養成重口味、讓代謝系統提早耗損。吳欣岱呼籲，應明確限制高加工食品的入菜比例，並建立比中央更嚴格的校園添加物負面表列，把雖然合法、但長期有健康疑慮的添加物，排除在孩子的餐盤之外。

蔣萬安日前宣布營養午餐免費，代表台灣基進參選的北市南港、內湖的吳欣岱表示，北市營養午餐重點不是「免不免費」，而是要讓孩子們吃得營養、吃得健康。

吳欣岱說，近年來許多醫學研究都已指出，真正讓孩子代謝失調、肥胖、血脂異常、血糖提早失控的，其實不完全是食物中糖、脂肪的多寡。加工方式、添加物、咀嚼性這些特性，影響更大，而這正是目前台北市校園午餐最大的盲點。

吳欣岱指出，美國川普政府今日正式公布新版營養政策方向，直接點名——超加工食品，才是兒童健康的最大問題。她表示，美國最新的飲食指南，明確將「超加工食品（ultra-processed foods）」列為全民健康的主要風險來源，並要求學校與公共營養計畫，回到真食物（whole foods ／ real foods）的核心原則。

吳欣岱說明，美國對紅肉與天然來源的飽和脂肪，不再採取過去那種一刀切的妖魔化禁止，而是強調「來源與加工程度」才是關鍵，「這個轉向，才是真正的理性、科學、務實」。

吳欣岱強調，台灣現在的政策，停留在「三章一Q」這種最低限度的食材來源檢查，卻幾乎沒有處理「加工程度」的問題。香腸、貢丸、重組肉，只要合法，就能堂而皇之進入校園；高磷酸鹽、高鈉、高澱粉填充，只要沒超標，就被視為「合格營養午餐」。

吳欣岱指出，她身為醫師、也是母親，上述這些「合法」的東西，正是讓孩子從小養成重口味、讓代謝系統提早耗損的關鍵。川普政府這次的政策轉向，傳遞的訊息很簡單：營養政策不能只看補助金額，也不能只看熱量是否足夠，而是要問－我們在用什麼樣的食物，塑造下一代的身體？

吳欣岱表示，對照北市目前「免費牛奶＋免費營養午餐」的做法，問題從來不是發不發，而是標準在哪裡。如果市府真的在乎孩子的健康，該優先做的不是擴大補助，而是建立校園的「食安護盾」。

她建議，第一，明確限制高加工食品的入菜比例，大幅提高原塊肉與原型食物的使用率。第二，建立比中央更嚴格的校園添加物負面表列，把雖然合法、但長期有健康疑慮的添加物，排除在孩子的餐盤之外。孩子不是只需要「吃得飽」，而是需要「長得好」。「這不是意識形態之爭，而是醫學、公共衛生與基本良心的問題」。

