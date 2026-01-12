不是八大也被拒租！「1高薪職業」竟成房東黑名單 她嘆：不敢誠實說工作

房東為防雷都會先了解租客的職業，藉此了解對方的生活與背景、評估收入的穩定性。（翻攝自pixabay）

房客怕租房遇惡房東，房東招租也超擔心遇到惡房客，不少房東為防雷都會先了解租客的職業，藉此了解租客的生活與背景，來評估收入的穩定性。對此，就有一名女律師坦言，租屋時都會避免談到自己的職業，因為刻板印象「講了就沒人敢租」，類似狀況連交友、就醫也一樣，文章一曝光，隨即掀起大票同行共鳴。

不是八大也被拒租？

一名女網友在Dcard發文坦言，租屋時都不敢說自己是律師，因學生時期補習班老師曾提醒，若向房東告知職業，就沒有人願意出租房子，包含就醫也不會透露，憂心醫師會防衛性醫療，進而面臨診所、地區醫院互相踢皮球。

男生擇偶的NG職業？

此外，原PO也坦言透過交友軟體認識朋友，更不敢坦白，因刻板印象中女律師給人的感覺是「好強、愛辯、離婚會爭財產」，甚至與空服、八大一起被列為男生擇偶的NG職業，讓她相當無奈，也好奇「其他同樣從事律師的人是否一樣？」

廣告 廣告

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示，「就算租成功了，也很容易被房東拗免費諮詢」「我說我在國稅局，真的被打槍，房東說要看什麼服務證。看到國稅局的識別證後，就很委婉的拒絕了」「我現在也會怕律師，吵架的時候都堅守己見」「一般民眾會擔心，合約有沒有漏洞被鑽？有爭議時拼不過律師、有人上門尋仇砸房等等」，也有房東表示「誠實報稅也給租補，東西壞了也會修，但聽到律師說真的也是毛毛」「報出職業有時候也是幫你省掉一些麻煩」。

更多鏡週刊報導

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒

國泰航空「26歲台籍正妹空姐」遭偷拍裙底 日IT經理噁喊「大美女」下場GG了

「隱眼盒回收」竟可換環保金！網一遍驚哭：丟99袋了 5大回收通路一次看