不是八大！「1高薪職業」爆被房東排擠 她嘆：租屋不敢講工作

生活中心／朱祖儀報導

不少房東會詢問房客的職業。（示意圖／資料照）

有些房東出租房子時，為了更了解租客狀況，會詢問對方的職業。但近來一名女律師表示，租屋的時候都會避談自己的工作，因為擔心外界的刻板印象，就連就醫、交友也不敢透露。文章曝光後掀起討論，有部分網友認同，但也有人認為，說出職業反而能過濾很多不好的狀況。

一名女網友在Dcard發文表示，之前租屋的時候都不敢說自己是律師，因為學生時期補習班老師曾提醒，若向房東告知職業，就沒有人願意出租房子。

廣告 廣告

原PO表示，自己就醫時也不敢向醫師坦白職業，因為擔心對方會防衛性醫療；使用交友軟體時也一樣，擔心一般人對女律師會有刻板印象，覺得她就是好強、愛辯、離婚會爭財產，好奇其他同樣從事律師的人是否一樣？

不少網友認同，「我現在也會怕律師，吵架的時候都堅守己見」、「租房子真的都說是一般上班族」、「就算租成功了，也很容易被房東拗免費諮詢」、「我說我在國稅局，真的被打槍，房東說要看什麼服務證。看到國稅局的識別證後，就很委婉的拒絕了」、「朋友是刑警，在外都說是普通公務員」，還有包租婆表示，「誠實報稅也給租補，東西壞了也會修，但聽到律師說真的也是毛毛的。」

但也有人認為，「講律師剛好可以過濾掉惡房東，沒什麼不好」、「我遇過租房臨時改口說，有人先租了這種，但最後也是遇到好房東，想想也是避掉一個雷啦，報出職業有時候也是幫你省掉一些麻煩」、「我是房東會想租欸！有正當工作、不會遲繳房租，直接錄取。」

更多三立新聞網報導

妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

