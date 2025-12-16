不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

陳志金醫師分享坐計程車的經歷。（示意圖／Photo AC）

重症醫師陳志金日前在社群媒體分享一段搭乘計程車的經歷，因為車上駕駛的特別行為，讓他感到驚訝又欽佩。他觀察到，這位白髮長者一邊在紅燈等待時觀看全英文授課的經濟學課程，讓陳志金一度懷疑對方是否是退休的經濟學教授。

陳志金於臉書表示，當天他叫了一台計程車，上車時便注意到司機是一位白髮蒼蒼的老伯伯。與多數駕駛在空閒時間會觀看娛樂性節目不同，這位司機卻在觀看一段內容頗具學術性的影片。

「我一開始以為他是在看微積分，結果仔細一看才發現，是經濟學，而且還是全程英文講授的課程，真的太令人敬佩了。」陳志金開玩笑地猜測對方是否是經濟學教授退休後，以開計程車作為休閒活動。

廣告 廣告

不過，他也強調，這位駕駛並未分心駕駛，只會在紅燈停車時稍微觀看螢幕內容，整體行車過程相當專注安全。這則貼文引發網友熱烈討論，不少人對這位司機的學習態度表示敬佩。

有網友留言笑稱，「是不是年長者換照，要考微積分了？」、「我坐過『地主』開計程車，他說因為重劃區，讓他變成好野人後，不知道能做甚麼，就來開車兜風」、「這是叫高手在民間」、「也許是喔，活到老學到老的典範」、「這真的是經濟學呢，講總收入與價格彈性的關係、「計程車司機臥虎藏龍很多，背後的職業你想像不到的」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

雲林番鴨場爆H5N1禽流感 急撲殺5267隻肉鴨

今晨下探9.6度！白天晴朗穩定 「日夜溫差高達19度」

明晨又有10度低溫！後天起北東轉雨「2地下最大」 下週又變天