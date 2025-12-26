不是六都！ 她搬到「這縣市」房租吃掉一半薪水 在地人全說了





「不是六都，薪水也不高，房租卻這麼貴？」近年不少人選擇往非都會區移動，期待生活成本能降低，但實際情況卻未必如此。一名女子近日分享自己搬到苗栗後的真實感受，直言當地租屋價格讓她大吃一驚，也掀起網友熱烈討論。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，因家庭因素搬至苗栗生活，原本以為租金會相對親民，實際找屋後卻發現落差不小。她指出，苗栗當地平均月薪約落在3萬至3萬5千元之間，但一般租屋價格卻動輒1萬到1萬8千元，且多半還未包含車位與管理費。

更讓她困惑的是，實際走訪後發現生活機能並不如六都便利，無論是交通、商圈或選擇性，都與高房租形成強烈反差，讓她忍不住疑惑：「苗栗是什麼迷之生活圈？」

原PO也提到，自己過去住在桃園非市區地段，同樣坪數的房子，租金至少比苗栗便宜2千到3千元，讓她難以理解苗栗租金為何水準偏高，甚至自嘲「我是不是落後時代太久了」。

▼原PO分享自己搬到苗栗後的真實感受，直言當地租屋價格讓她大吃一驚。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少網友出面解釋背後原因，指出苗栗部分區域緊鄰科學園區，是租金撐高的關鍵因素之一，「苗栗銅鑼科學園區、苗栗竹南科學園區也有幾家科技公司待遇都不錯」、「因為供給少競爭就小啊！很多鄉下地方租房根本就沒便宜到哪邊，屋況還很差」、「都被新竹炒起來的，而且苗栗跟頭份竹南是兩個世界」。

▼不少網友指出苗栗部分區域緊鄰科學園區，是租金撐高的關鍵因素之一。（示意圖／取自Pexels）

不過，另一派網友則分享在苗栗生活的優點，認為熟悉環境後其實不難適應，「苗栗等熟悉後，其實也沒有這麼困難，比如說，小吃好吃又便宜，菜市場可以買到便宜又好的食材」、「看591好像頭份竹南租屋還比苗栗市便宜又好」、「告訴你苗栗能生活的地方，大概就是從中正路全國電子那邊」、「盡量往頭份、竹南發展吧，這兩個好點」、「我反而很喜歡苗栗耶，去哪開車很愜意，路上車不多，停車好停」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

